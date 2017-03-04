“Yargı mensubu siyasi söylemde bulunamaz”

Yargıtay Onursal Cumhuriyet Başsavcısı Kanadoğlu, bağımsız olması gereken yargı mensuplarının siyasi paylaşımlarda bulunmalarının doğru olmadığını belirtti.

Yaniçağ / Bünyamin Öztürk

Yargıtay Onursal Cumhuriyet Başsavcısı Sabih Kanadoğlu, “Bağımsız olması gereken yargı mensuplarının siyasi paylaşımlarda bulunmaları yakışıksız” diye konuştu.

Sabih Kanadoğlu, böyle davranışların her türlü değerden uzak olduğunu söyledi. Kanadoğlu şunları kaydetti: “Bağımsız olması gereken yargı mensuplarının bu şekilde paylaşımlarda bulunmaları düşünülemez. Yakışıksız bir yaklaşım olarak nitelendiriyorum. Bu şekilde davranışlar insanların hukukun üstünlüğüne duyduğu saygıyı ortadan kaldıran ve çirkin bir yaklaşımlardır.” “Bunun adı görevi kötüye kullanmaktır. Bir Hâkim ve Savcı’nın bu tür beyanatta bulunması görevi kötüye kullanmaktan dolayı suç teşkil eder” diyen Kanadoğlu HSYK’nın gerekli adımları atması gerektiğine dikkat çekti.

Kanadoğlu sözlerini şöyle tamamladı: “Bu kişiler hakkında gerekli soruşturmanın başlatılması lazım. Hâkimlerin ve savcıların bağımsız ve tarafsız olmaları gerekir. Ancak tarafsız derken taraf tutmaz anlamına gelmez. Çünkü Cumhuriyetin ilkelerine ve Anayasa’ya bağlı kalmaları gerekir. Bu yönüyle yargı mensupları taraftır.”