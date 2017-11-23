Bugünkü YENİÇAĞ »

Yargıtay Başkanı Cirit: "6 milyon 900 bin şüpheli var"

»
Yargıtay Başkanı Cirit: "6 milyon 900 bin şüpheli var"
Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, Okan Üniversitesi'nde katıldığı bir sempozyumda "80 milyonluk ülkemizde yaklaşık 6 milyon 900 bine yakın şüpheli var" dedi.

Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, Okan Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nin düzenlediği “Yargı Öncesi Alternatif Çözümler” sempozyumuna katıldı. Sempozyum öncesinde bir konuşma yapan Yargıtay Başkanı Cirit, “Adaletin gecikmesi vatandaşımız için birçok problemi beraberinde getirmektedir" dedi.

"6 MİLYON 900 BİNE YAKIN ŞÜPHELİ VAR"

“Yargıya ilişkin tüm kurumların bütünsel bir bakış açısıyla değerlendirmesi yapılmadan gerçek bir yargı reformu yapılması mümkün değildir” diyen İsmail Rüştü Cirit, “Yargıtay’daki daire ve üye sayısının artırılmasının hatta bölge mahkemelerinin faaliyete geçirilmesinin iş yükü sorununu halledemeyeceği açıktır. İş yükü sorunu hakim sayısı arttırılarak çözülecek bir mesele değildir. İş yükü sorunu ancak mahkemelere intikal eden uyuşmazlık sayısının azaltılmasıyla çözülebilir. Yargı sistemimizdeki adil ve etkin bir filtreleme sistemi kurularak bir kısım uyuşmazlıklar yargı sistemi dışında çözülerek iş yükü sorunu yapısal anlamda ele alınmalıdır. 2016 yılı adli sicil istatistiklerine göre 80 milyonluk ülkemizde yaklaşık 6 milyon 900 bine yakın şüpheli vardır. Demek ki Türkiye’de nüfusa oranladığımız yüzde 8 civarında kişi şüphelidir, haklarında ilk derece soruşturma yürütülmektedir. ine 2016 verileri itibariyle bunlarda 2 milyon 900 bini küsürü hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar verilmiştir. Bunlardan 2,5 milyonu şüpheli hakkında ise kovuşturma kararı alınmış ve ilk derece mahkemelerinde yargılanmaktadırlar. 800 bin kadarı ise yetkisizlik, görevsizlik ve değişik şekillerde haklarında işlem yapılmayanlardır. 2,5 milyon kişinin derin kovuşturması sonucunda, yaklaşık 1 milyonuna hapis, para cezası gibi cezai yaptırım uygulanmaktadır” diye konuştu.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
Yargıtay Başkanı Cirit: "6 milyon 900 bin şüpheli var"Yargıtay Başkanı Cirit: "6 milyon 900 bin şüpheli var"Ankara'daki IŞİD okulundan 60 çocuk kurtarıldıAnkara'daki IŞİD okulundan 60 çocuk kurtarıldıSilopi'de askeri araca roketararlı saldırıSilopi'de askeri araca roketararlı saldırıErdoğan: "Darbecilerin tamamı tasfiye edildi"Erdoğan: "Darbecilerin tamamı tasfiye edildi"MEB'den Öğretmenler Günü için Atatürk'süz kamu spotuMEB'den Öğretmenler Günü için Atatürk'süz kamu spotu'TSK hainlerden temizlendikçe daha da güçlenecek''TSK hainlerden temizlendikçe daha da güçlenecek'İşte Nevşin Mengü'nün yeni adresiİşte Nevşin Mengü'nün yeni adresiSuudi prenslere işkenceSuudi prenslere işkenceAdalet Bakanı Gül: 'Gülen için ABD'ye 7 talepname gönderildi'Adalet Bakanı Gül: 'Gülen için ABD'ye 7 talepname gönderildi'Antalya'da ByLock operasyonuAntalya'da ByLock operasyonu
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti