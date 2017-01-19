Bugünkü YENİÇAĞ »

YAŞ kararlarını imzalatmıştı...

»
YAŞ kararlarını imzalatmıştı...
2016'nın YAŞ kararlarını imzaya sunan albay, tanık olarak verdiği ifadede "Hocam" dedi, 'FETÖ'den tutuklandı.

2016 yılı YAŞ kararlarını Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın imzasına sunulması sırasında çekilen fotoğrafla dikkat çeken Kurmay Albay Fehmi Atuk’un 24 Temmuz tarihinde tanık olarak verdiği ifade sırasında, savcıya "Hocam" diye hitap etmesi, çelişkili açıklamalarda bulunması şüphe uyandırdı. Savcının talimatıyla Genelkurmay Başkanlığı’ndaki kamera kayıtlarının ayrıntılı incelenmesi üzerine darbecilerle irtibatlı olduğu ileri sürülen Atuk, tutuklandı.

ÇELİŞKİLİ İFADELER VERDİ

Hürriyet'ten Mesut Hasan Benli'nin haberine göre, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Personel Başkanlığı’na bağlı Tayin Dairesi'nde Kurmay Şube Müdürü olarak görev yapan Kurmay Albay Fehmi Atuk, darbe girişimine ilişkin soruşturmada 24 Temmuz’da, Cumhuriyet Savcısı Ali Alper Saylan’a tanık olarak ifade verdi. Atuk, ifadesi sırasında savcıya “Hocam” diye hitap ederek, çelişkili beyanlarda bulundu.

TANIKTI, ŞÜPHELİ OLDU

Bu durumdan şüphelenen Savcı Saylan, Atuk’un durumunun incelenmesini talimatı verdi. Genelkurmay Karargâhı’nda kamera kayıtları üzerinde yapılan ayrıntılı incelemede, Atuk’un 15 Temmuz gecesi darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığı Karargâhında ve darbecilerle iletişim halinde olduğu, beraber hareket ettiği belirlendi. Atuk, Cumhuriyet Savcısı Musa Yücel’in talimatıyla 11 Ağustos’ta gözaltına alınarak tutuklandı. Atuk’un odasında yapılan aramada, çok sayıda personelin uzak akrabalarına ilişkin fişlemelere ulaşıldığı iddia edildi.
 

TERÖRİST İFADESİ AZ KALIR

Atuk’un, 19 Temmuz’dan 9 Ağustos tarihine kadar Genelkurmay Başkanlığı'nda görevini sürdürdüğü de tespit edildi. Atuk, 2016 YAŞ toplantısına ilişkin kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasına sunulmasına ilişkin fotoğrafta da yer aldı.

Atuk, 11 Ağustos tarihinde verdiği ifadesinde ise 'FETÖ' ile herhangi bir ilişkisi ve irtibatının bulunmadığını belirterek “Kendi halkının üstüne mermi atan gruba terörist grup ifadesi bile az kalır” dedi.

  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
YAŞ kararlarını imzalatmıştı...YAŞ kararlarını imzalatmıştı...O tarihte hakim karşısına çıkacak!O tarihte hakim karşısına çıkacak!Reina'nın görüntüsü Rakka'dan geldiReina'nın görüntüsü Rakka'dan geldiOrta Asya'da IŞİD tehlikesi...Orta Asya'da IŞİD tehlikesi...Recep İvedik'i bırak, siyaset arşivine bakRecep İvedik'i bırak, siyaset arşivine bakCani, 'kafir' oldukları için Reina'ya saldırmışCani, 'kafir' oldukları için Reina'ya saldırmışRusya ve Türkiye'den ortak operasyonRusya ve Türkiye'den ortak operasyonTaksim'de yoğun güvenlik önlemi!Taksim'de yoğun güvenlik önlemi!O kaymakama FETÖ gözaltısıO kaymakama FETÖ gözaltısı10 milyonluk 'Geliyoo' sahte çıktı10 milyonluk 'Geliyoo' sahte çıktı
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti