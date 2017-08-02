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YAŞ öncesi Anıtkabir ziyareti

YAŞ öncesi Anıtkabir ziyareti 1
Yüksek Askeri Şura toplantısı öncesi YAŞ üyeleri Anıtkabir'i ziyaret etti. Başbakan Yıldırım'ın, Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakmasının ardından, saygı duruşunda bulunuldu. Yıldırım, saygı duruşunun ardından dua etti.
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Yeni Çağ Gazetesi
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