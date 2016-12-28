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Yaşadığı acıları sporla unuttu

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Yaşadığı acıları sporla unuttu
Antalya'nın Kemer ilçesinde yaşayan ve çocukluğunda geçirdiği kaza sonucu vücudunun büyük bölümü yanan 14 yaşındaki Dilara Sultan Arpacı, yaşadığı acılara rağmen kick boks sporuyla hayata tutundu.

Dört yaşındayken kardeşinin çakmakla oynarken üzerindeki naylon elbisenin tutuşması sonucu vücudu yanan ve kolları vücuduna yapışan Dilara Sultan Arpacı, beş yıl boyunca bu şekilde yaşadı. 

Tedavi süresince okuldaki arkadaşlarının kendisiyle alay etmesiyle psikolojisi bozulan Arpacı, belli bir süre okula ara verdi ve birinci sınıfı iki defa okumak zorunda kaldı. Beş ameliyat geçirdikten sonra kolları vücudundan ayrılan Arpacı'nın yedi yaşındayken de yüzüne kaynar su döküldü.

Yüzünde yanık izleri kalan Arpacı, annesinin de önerisiyle 10 yaşında kick boks ile tanıştı.

Çamyuva Mahallesi'nde Halk Eğitim Müdürlüğüne bağlı Alakuş Kick Boks Okulu'nda dört yıldır kick boks yapan Arpacı, haftanın her günü antrenman yaparak kendisini geliştirmeye çalışıyor. Salonda erkeklerle antrenman yapan Arpacı'nın hedefi, ay-yıldızlı formayı giymek.

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