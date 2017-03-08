Yaşar Büyükanıt taburcu edildi
Önceki gün hastaneye kaldırılan eski Genelkurmay Başkanlarından Yaşar Büyükanıt tedavisinin ardından bugün saat 10.30 sıralarında taburcu edildi.
Kadıköy’de eşiyle yürüyüş yaparken rahatsızlanan Eski Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt, Sultan Abdülhamit Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılmıştı. Büyükanıt tedavisinin ardından saat 10.30 sıralarında taburcu edildi.
Tekerlekli sandalye ile aracına kadar götürülen Büyükanıt, hastaneden ayrılırken gazetecilere el salladı.
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