Yaşar Büyükanıt yoğun bakımda

25. Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt, kalp ritmi bozukluğu nedeniyle yoğun bakım servisine kaldırıldı.

25. Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt, kalp ritmi bozukluğu nedeniyle eski adı GATA olan, Abdülhamit Hastanesi'ninde yoğun bakıma alındı.

Sözcü’ye konuşan Büyükanıt’ın eşi Filiz Büyükanıt, şunları söyledi:

Herhangi bir rahatsızlığı yoktu. Bugün yürüyüşünü de yapmıştı. Dışarıdaydık, aniden terledi. GATA’ya götürdük, doktorlar bu tür rahatsızlıklar olabileceğini belirtti. Bu gece yoğun bakımda kalmasını istediler. Yarın normal odaya alınacağını belirttiler. Hiç beklemediğimiz bir şey olduğu için elimiz ayağımız dolaştı. Ben de şu anda hastanedeyim.