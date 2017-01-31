Yaşar Okuyan sahalara geri döndü

Uzun süredir sağlık problemleri nedeniyle tedavi gören eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan, ilk mesajını Başkanlık referandumuna ilişkin verdi.

Başkanlık sistemin öngören yeni Anayasa değişikliği teklifine ilişkin konuşan Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan, “Verilmekte olan mücadele vatan mücadelesi, Mustafa Kemal’i anlama zamanı” dedi.



Ulusal Kanal’dan Adnan Türkkan’a konuşan Yaşar Okuyan şöyle devam etti:

“Bu yaptığı Devlet Bahçeli’nin Türkiye’ye ihanettir, 45 senelik arkadaşımsın gel bir öpeyim seni” ifadelerini kullandı. Yaşar Okuyan konuşmasının devamında, “Bu işi Erdoğan kavgasından çıkarmak lazım. Bu ince çizgi. Hayır diyeceğiz elbette ama bunu düşmanın, ABD'nin, CIA'nın, İngiltere'nin, İsrail'in beklediği şekilde bir kavganın yeniden ateşlenmesine katiyen izin vermemek lazım. İşte o zaman ülkeye zarar veririz. Bu noktada vatan partisi aynı düşünüyor. Bu görev bizde. En ucra köşelere kadar gidip anlatacağız.”