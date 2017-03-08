Yaşar Okuyan'dan Bahçeli'ye çok sert sözler

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eski Bakanı Okuyan, "Barzani'yi AKP kongresine getirip Türkiye seninle gurur duyuyor dedirtenlerin Allah belasını versin" dedi. Okuyan ayrıca, Bahçeli'nin psikolojik sorunları olduğunu da söyledi.

KRT'de Çağlar Cilara'nın Haber Merkezi isimli programına konuk olan eski Çalışma Bakanı Yaşar Okuyan, katıldığı programda yine çarpıcı sözler söyledi.

"Şevki Yılmaz'ın gözünün çiçeğinin tam orta noktasından öpüyorum"

Okuyan, 16 Nisan'da evet çıkacağına dair hadis olduğunu söyleyen Akit yazarı Şevki Yılmaz'a "Bunların Allah'ı, dini imanı yok, bunlar her şeyi Allah ile, Kur'an ile pazarlıyor. Şevki Yılmaz'ın gözünün çiçeğinin tam orta noktasından öpüyorum" yanıtını verdi.

"İlnur Çevik, Barzani'den, Erbil'den aldığın ihalelerle meşgul ol"

Referandumda hayır çıkması durumunda 7 Haziran seçimleri sonrası oluşan terör ortamını mumla arayacağımızı söyleyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İlnur Çevik ile ilgili de konuşan Okuyan, "İlnur Çevik, Barzani'den, Erbil'den aldığın ihalelerle meşgul ol" dedi.

Okuyan, MHP Genel Başkan Adayı Sinan Oğan'a yapılan saldırıyla ilgili Bahçeli'nin, "Ülkücü başladığı işi yarım bırakmaz" sözünü de değerlendirdi. Okuyan'a göre Bahçeli'nin psikolojik sorunları var.

"Bahçeli'nin ciddi psikolojik sorunları var"

Okuyan, "Yarın Sinan Oğan'ın veya öne çıkmış muhaliflerin başına bir iş geldiğinde o zaman Devlet Bahçeli'nin bu sözünün ne manaya geldiğini kendisinin yargı önünde hesaba çekilmesi lazım. Ne demek hiçbir ülkücü yarım bırakmaz işini. Ne yapacaktı, Sinan Oğan'ın öldürecekti de öldüremedi onun için mi hayıflanıyorsun. Devlet Bahçeli artık rayından çıkmıştır. Çok ciddi psikolojik problemleri var" diye konuştu.

"Barzani'yi getirip kongrenizde Türkiye sizinle gurur duyuyor diye bağırtanların Allah belasını versin"

Okuyan programda ayrıca Peşmerge başı Mesud Barzani'ye destek verenlere de bela okudu.

Okuyan, "Barzani denilen herifi AKP'nin kongresinde şeref konuğu yaptılar, yetmedi Türkiye seninle gurur duyuyor diye bağırttılar. Allah belanızı versin. Barzani'yi getirip kongrenizde Türkiye sizinle gurur duyuyor diye bağırtanların Allah belasını versin" ifadelerini kullandı.