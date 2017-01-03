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Yasin neden kadro dışı bırakıldı*

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Yasin neden kadro dışı bırakıldı*
Yasin’in menajeri, attığı goller sonrası 1.1 milyon Euro’luk ücrete zam talep etti. Disiplinsiz davranışlara imza atan oyuncu, Tuzla maçındaki kırmızı kart sonrası Riekerink ve yönetimin gözünden düştü.

Florya’da sabır taşı çatladı, Yasin Öztekin süresiz kadro dışı bırakıldı. Galatasarayyönetimi, ligin ilk yarısında 8 gol atmasına karşın Yasin’i süresiz olarak kadro dışı bıraktı. Bu kararı teknik direktör Jan Olde Riekerink ile Sportif AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Levent Nazifoğlu ortak verdi. Peki Yasin Öztekin neden kadro dışı bırakıldı?

O KIRMIZI BARDAĞI TAŞIRDI

1- YASİN ve menajeri özellikle futbolcunun gol attığı her hafta G.Saray yönetiminden zam talep etti. Son olarak Yasin’in menajeri, 1.1 milyon Euro garanti ücret alan oyuncusunun maaşına yüzde 100’e yakın artış istedi. Olumsuz yanıta karşın ısrarı sürdürdü.

2- Yasin’in disiplinsiz davranışları uyarılara rağmen devam etti. Sarı kırmızılı futbolcu, eski alışkanlıklarını değiştirmedi. Teknik direktör Riekerink’e karşı rahatsız edici tavırlarda bulundu.

3- Tuzlaspor karşılaşmasında gördüğü sorumsuz ve disiplinsiz kırmızı kart bardağı taşırdı. 

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Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
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