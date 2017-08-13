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Yaşlı atletlerin azmi böyle tarihe geçti
Dünyanın en başarılı atletleri Londra'daki Dünya Atletizm Şampiyonası'nda yarışırken daha yaşlı atletler, gözlerden ırak bir şekilde Danimarka'da yarıştı. 68 yaşındaki fotoğrafçı Alex Rotas'ın fotoğrafları ilerleyen yaşlarına rağmen spora gönül vermiş insanların tutku, azim ve neşelerini gözler önüne serdi.
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BİR DE BUNLAR VAR
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23 Temmuz 2017 / Günün Karikatürü / Emre ULAŞ
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