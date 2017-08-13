Bugünkü YENİÇAĞ »

Yaşlı atletlerin azmi böyle tarihe geçti

Yaşlı atletlerin azmi böyle tarihe geçti 1
Dünyanın en başarılı atletleri Londra'daki Dünya Atletizm Şampiyonası'nda yarışırken daha yaşlı atletler, gözlerden ırak bir şekilde Danimarka'da yarıştı. 68 yaşındaki fotoğrafçı Alex Rotas'ın fotoğrafları ilerleyen yaşlarına rağmen spora gönül vermiş insanların tutku, azim ve neşelerini gözler önüne serdi.
19
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti