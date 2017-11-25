Yavuz Selim Demirağ Halk TV’ye konuk oluyor

Yeniçağ Gazetesi yazarı Yavuz Selim Demirağ Halk TV’de Fatih Ertürk’ün moderatörlüğünü yaptığı ‘Türkiye Nereye’ programına konuk oluyor. Türkiye Nereye programı saat 21.00’da Halk TV’de ekranlarda olacak.

Yeniçağ Gazetesi yazarı Yavuz Selim Demirağ, CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, CHP Konya Milletvekili Hüsnü Bozkurt’un da konuk olacağı ‘Türkiye Nereye ’programında ülke gündemini ve siyasi gelişmeleri değerlendirecek. Gazeteci Fatih Ertürk’ün hazırlayıp, yönettiği “Türkiye Nereye’ programı 25 Kasım Cumaertesi (bu akşam) ekranlara gelecek.