Yaz kış saati değil, elektrik çarptı 1.741 Milyar lira cebimizden çıktı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi Torba Yasasındaki yaz kış saati konusunda müthiş bir gerçeği ortaya çıkardı.

Yaz Kış saati uygulamasında ısrar eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AKP Hükümetinin bu kararı nedeniyle vatandaşların cebinden tam 480 milyon dolar alındığını ortaya çıkardı.

Türk parası ile yazayım da daha iyi anlaşılsın vatandaşa 2016'da kış saatine geçmeyerek atılan büyük kazığın faturası 1 Milyar 741 milyon 500 bin Türk Lirasıdır.

Vatandaşa atılan bu tarihi kazığın nasıl ortaya çıktığını da Kuşoğlu'nun yazısından alarak açık seçik anlatayım.

Danıştay kararının yok edilmesi için AKP Hükümeti Enerji Bakanlığı tarafından torba yasaya, "26.12.1925 tarihli ve 697 sayılı Günün Yirmi dört Saate Taksimine Dair Kanunun 2'nci maddesinin ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Bakanlar Kurulu bir saati aşmamak kaydıyla ileri saat uygulaması yapmaya yetkilidir" şeklinde bir yasa maddesi ekledi.

Kuşoğlu'nun ısrarlı sorularına Enerji Bakanlığı yetkilileri konuyu aydınlatmayan 46 sayfalık bir rapor verdiler ama bu rapor işin özü ile ilgili olmadığı ve ne kadar tasarruf sağlandığı anlatılmıyordu.

Çok hızlı şekilde raporu inceleyen Kuşoğlu gördü ki İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) tarafından değil 6 kişi tarafından hazırlanan rapor Kasım-Aralık 2016 ile Ocak-Şubat 2017'yi karşılaştırmış.

Yani Elma ile Armut mukayese edilmiş.

Sonuçta, Kuşoğlu'nun çok ısrarlı talebi üzerine son 5 yılda gerçekleşen Türkiye'nin brüt elektrik tüketim miktarları Enerji Bakanlığı tarafından şöyle açıklandı.

2012 242,4 milyar kwh

2013 248,3 milyar kwh

2014 257,2 milyar kwh

2015 263,8 milyar kwh

2016 278,4 milyar kwh

Yıllarca bürokrat olarak devlete hizmet veren Bülent Kuşoğlu yıllara göre artış miktarlarına bakınca vatandaşa atılan büyük tarihi kazığı gördü.

2016'ya kadar ortalama 7 milyar kwh olan artış (6, 9, 6) birdenbire 2016'da 15 milyar kwh'a çıkmıştı.

Neden acaba?

Nedeni çok açık ve netti 2016 kış saatine geçilmeyen yıldı.

Kuşoğlu, "Mesele anlaşılmıştı. Bakanlık, ya da İktidar, üretimin tüketimden fazla olduğunu görünce ve garantili alım anlaşmaları da olunca siyaseten ve ekonomik olarak sıkıntıya girmemek için kış saatine geçmeyerek tüketimi artırmış ve maliyeti de halka yüklemişti" dedi.

Elektrik Yüksek Mühendisi Enerji Bakanlığından emekli Genel Müdür ve TOBB Üniversitesi öğretim görevlisi Mehmet Ali Atay'a 2016'da 15 milyar kilovat saate (kwh) çıkan bu artışın parasal değerini sordum.

Atay, "Geçmiş yıllar ortalaması olan 7 milyar kwh miktarı düşersek kış saati uygulamasına geçilmemesi ile 8 milyar kwh artış ortaya çıkıyor. 1 kilovatı ortalama 6 Amerikan Cent'i olan Bakanlık tarifesi ile çarparsak 48 milyar Cent bu da 480 milyon dolar eder" dedi.

İşte Yaz Kış saatinin vatandaşa parasal kazığı böyle ortaya çıktı.

1 Milyar 741 milyon 500 bin Türk Lirası.

Demek oluyor ki çocuklarımızın sabahın karanlığında okula gitmek zorunda bırakılmalarının perde arkasında devletin üstlenmesi gereken bu paranın vatandaşa ödetilmesi yatıyormuş.

Hükümet güya bu düzenlemeyi sabah namazına kalkan müminler için yapmıştı ama ihlasla namaz kılanın böyle bir sorunu yıllardır olmadığı gibi talepleri de olmamıştı.

Çocuklarımız hala sabahın köründe eziyet çeke çeke okullarına servis arabalarında ne yazık ki uyuyarak gidiyorlar

Vergiler, enflasyon ve zamlar ile delinen ceplerimizi bu kez elektrik çarpacak.