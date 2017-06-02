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Yazarlığa ilk adımı attılar

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Yazarlığa ilk adımı attılar
"Ben de Yazarım" Kompozisyon Yarışması'nın ödül töreni yapıldı.

Küçükçekmece Kaymakamlığı, Küçükçekmece Belediyesi, İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü ve KİGEDER iş birliği ile gençlerin yazarlık kabiliyetlerinin gelişmesi amacıyla bu yıl üçüncüsü düzenlenen "Ben de Yazarım" Kompozisyon Yarışması'nın ödül töreni yapıldı. Cennet Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleşen ödül törenine, Küçükçekmece Kaymakamı Harun Kaya, Küçükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Recep Şencan, Küçükçekmece Millî Eğitim Müdürü Cemal Yılmaz, Küçükçekmece İmam Hatip Okulları Mezunları Mensupları Gönüllüleri Eğitim Derneği (KİGEDER) Başkanı Ercan Olgun ile birlikte okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Toplamda 2697 eserin değerlendirildiği yarışmada 98 eser çıkarılacak kitaba girmeye hak kazandı. Yarışmada ilk 10 öğrenci ve danışman öğretmenleri ile ilk 100'e en çok öğrencisi giren okul müdürü ve danışman öğretmene Bosna Hersek gezisi hediye edildi. Ayrıca öğrencilerin eserleri ise kitap olarak yayımlanacak. 

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