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Yazgülü Aldoğan: "İYİ Parti, iyi geldi!"

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Yazgülü Aldoğan: "İYİ Parti, iyi geldi!"
Posta gazetesi yazarı Yazgülü Aldoğan, Meral Akşener ve İYİ Parti'yi değerlendirdi.

Posta gazetesi yazarı Yazgülü Aldoğan, bugünkü "Atatürk'ü bize bırakmadılar!" başlıklı yazısında Meral Akşener ve İYİ Parti'yi kaleme aldı.

İşte Aldoğan'ın o yazısından ilgili kısım şöyle:
 

İYİ PARTİ, İYİ GELDİ


"2019 hesapları içinde Meral Akşener ve arkadaşlarının MHP’yi çökertecek gibi görünmesi önce Bahçeli’yi rahatsız etti, birden demokrat kesildi, seçim barajını indirelim demeye başladı. Ardından AKP’nin Atatürk açılımı geldi.

Daha geçen yılın gazeteleri ortada, 10 Kasım bir paragraf bile değilken bu yıl sayfa sayfa! 2019’da Başkanlık seçiminde Akşener adaylığını açıkladı bile. Üç aday daha olacak olması, AKP’nin ilk turda başarısını tehlikeye düşürür.

Her kesimle iyi geçinmek, kimseyle kavga etmemek lazım. 2019’dan sonra hesaplar görülür! RTE, bu arada öz eleştirileriyle, bazen de sanki 16 yıldır iktidarda başkası varmış gibi, muhalefet görevini de üstleniyor, icraatlarına yükleniyor! Gerekirse Atatürkçülüğü de, muhalefeti de en iyi biz yaparız demeye getiriyor!"

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