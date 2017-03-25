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Yazıcıoğlu, ölümünün 8. yılında anılıyor

Yazıcıoğlu, ölümünün 8. yılında anılıyor 1
Kahramanmaraş'ta 25 Mart 2009'daki helikopter kazasında hayatını kaybeden Yazıcıoğlu, BBP tarafından 25-31 Mart'ta düzenlenecek "Şehit Muhsin Yazıcıoğlu ve Şehitlerimizi Anma Haftası" etkinlikleri kapsamında anılacak.
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