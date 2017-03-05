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Yazıcıoğlu'nun Erdoğan'la ilgili sözleri paylaşım rekorları kırıyor

Yazıcıoğlu'nun Erdoğan'la ilgili sözleri paylaşım rekorları kırıyor
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