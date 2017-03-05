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Yazıcıoğlu'nun Erdoğan'la ilgili sözleri paylaşım rekorları kırıyor

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Yazıcıoğlu'nun Erdoğan'la ilgili sözleri paylaşım rekorları kırıyor
Referandum kararını hala açıklamayan Destici'ye tepki yağarken, BBP Kurucu Genel Başkanı merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili sözleri sosyal medyada paylaşım rekorları kırıyor.

BBP lideri Mustafa Destici'nin partisinin referandumla ilgili duruşunu halen açıklamaması tepkilere yol açarken, Alperen Ocakları mensupları Büyük Birlik Partisi'nin Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun Erdoğan'la ilgili sözlerini paylaşmaya başladı.

Partisinin 2. Olağanüstü Büyük Kurultay'ında Erdoğan için "Cumhurbaşkanı falan olamaz" diyen Yazıcıoğlu'nun, Erdoğan için yaptığı "Bakın daha yakınlara kadar yeni Ortadoğu haritaları yayınlanırdı. Şimdi ise AKP'nin 'biz de bunun bir parçasıyız' dediği Büyük Ortadoğu Projesi kapsamında alınan Türkiye için işte bu ifade ettiğim haritalar yayınlanmaktadır. Ortadoğu'da daha çok etnik, mezhebi çatışmaya kan, kin ve nefretle kavgaların çoğaltılarak istikrarlı bölünmelerle, kontrollü istikrarsızlıklarla Ortadoğu'yu yönetme amacını taşıyan, Büyük Ortadoğu Projesi'nin bir parçası, hatta onun eşbaşkanı olduğunu söyleyen Başbakan asla bu düşüncesiyle Cumhurbaşkanı olamaz" değerlendirmesi sosyal medyada paylaşım rekorları kırdı.

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