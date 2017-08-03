Bin megavatlık rüzgar enerjisi kapasitesi oluşturulması için yapılan YEKA ihalesi sonuçlandı. İhaleyi Siemens-Türkerler ve Kalyon grubu kazandı.

Rüzgar Enerjisi Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) ihalesi 8 konsorsiyumun katılımıyla Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının E-Blok 1 No'lu toplantı salonunda, açık eksiltme usulüyle ETKB Müsteşar Yardımcısı Alparslan Bayraktar'ın başkanlığında başladı.

İlk teklifler açıldıktan sonra en düşük teklif 4,19 dolar sent/KWS olarak belirlendi. Enercon, Goldvind ve Vestas OG'leri açık eksiltmeye katılmama kararı aldı. GE, Sıemens, Nordex, Mıngyang, Senvıon OGG'leri açık eksiltmede yarışmaya devam etti. 5 OGG arasında devam eden ihale GE- Fina Enerji ortaklığı çekilince 4 firmaya indi. Sonrasında Senvion ve Içtaş ortaklığı ihaleden çekildi.

İhale saat 11.30 itibariyle Siemens-Türkerler-Kalyon, MingYang-İlk İnşaat ve Nordex - İklim El.- MKS Marmara - Zorlu Enerji ortaklıkları arasında devam ederken dördüncü tur sonrasında Nordex- İklim El.- MKS Marmara - Zorlu Enerji ihaleden çekildi.

İKİ FİRMA ARASINDA KIRAN KIRANA MÜCADELE

Dördüncü tur sonrasında Alman Siemens-Türkerler-Kalyon ve Çinli MingYang-İlk İnşaat arasında mücadele devam ediyor. 0.01 sent inerek devam eden ihalede en düşük teklif 30. oturuma başlarken 3,49 dolar sent/KWS ile Siemens'e ait.

Çinli Mingyang 3,80 dolar sent/KWS, 3,70 dolar sent/KWS, 3,66 dolar sent/KWS, 3,58 dolar sent/KWS ve 3,49 dolar sent/KWS teklifleri sonrasında mola istedi. 30. tura başlarken Mingyang çekildi ve Alman Siemens kazandı. Siemens son teklifinin 3,48 dolar sent/KWS olduğunu açıkladı.

KİMLER KATILMIŞTI?

- Vestas (Danimarka) - Enerjisa

- General Electric (GE- Amerika) - Fina Enerji

- Goldwind (Çin) - Akfen Holding - Beyçelik

- Siemens (Almanya)-Türkerler-Kalyon

- Enercon (Almanya)-Polat Enerji-Limak Enerji

- Nordex (Almanya)-İklim Elektrik Yatırım-MKS Marmara - Zorlu Enerji

- MingYang (Çin)-İlk İnşaat

- Senvion Rüzgar Enerjisi Çözümleri (Almanya)-IC İçtaş Enerji