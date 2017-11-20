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Yem fiyatlarına son 3 ayda yüzde 100 zam yapıldı

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Yem fiyatlarına son 3 ayda yüzde 100 zam yapıldı
Sırbistan'dan et ithal edilmesi kamuoyunda geniş yankı bulurken, yem fiyatlarındaki artış da dikkat çekti. Yem fiyatlarına son 3 ayda yüzde 100 zam geldiği ve samanın 30 kuruştan 60 kuruşa yükseldiği ortaya çıktı.

Ekonomi7'den Hatice Demir'in haberine göre; son 3-4 aylık süre içerisinde et ve süt için besicilerin en çok tercih ettiği yem ürünleri olan saman ve yoncanın fiyatı yüzde 100 yükseldi. İthalatında verginin de kaldırılmasına rağmen saman 30 kuruştan 60 kuruşa çıktı. Yonca ise 60 kuruştan 100 kuruşa ulaştı. Uzmanlar yaşanan bu zamların hem et hem de süt fiyatlarına yansıyacağını dile getiriyor.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı vatandaşın daha düşük fiyattan et yiyebilmesi için ithalat konusundaki çalışmalarına devam ederken iç piyasadan gelen haberler hiç de sevindirici değil. 7yerli üreticinin Bakanlığın ithal ederek 31 liradan sattığı et ile rekabet etmesi beklenen yerli üretici şimdi de yem fiyatlarındaki zam ile baş etmeye çalışıyor. Birçok üreticinin hayvanını zararına elinden çıkardığını belirten uzmanlar piyasada önemli miktarda yem açığı olduğunu belirtiyor.

ÜRETİCİ ÇOK ZOR DURUMDA KALDI

Son dönemlere yurtdışında Türkiye’ye ucuz et ile birlikte yüksek miktarda canlı hayvan girişi de yaşandığını belirten uzmanlar bunun piyasada kaba yem açığı oluşmasına neden olduğunu söyledi. Fabrika yemlerinin ana maddesi olan mısır ve arpanın da fiyatlarının yükselmiş olması hayvan besiciliği ile geçimini sağlayan vatandaşların ekonomik anlamda zora düşmesine neden oluyor.

"İTHALATA MECBUR BIRAKILIYORUZ"

Üreticinin yem ihtiyacının karşılanabilmesi için saman ithalatında devletin sunduğu kolaylıklar da piyasada fiyatların düşmesini sağlamadı. Çiftlik Yönetimi ve Yem Bitkileri Uzmanı MÜSİAD Gıda Sektör Kurulu Yönetim Kurulu Üyesi Eşref Şekerli ülkede hayvan sayısının artan talebe göre yükselmediğini belirterek bunun yem konusunda da gerekli çalışmaların yapılmamasına neden olduğunu belirtti. Fransa ve Almanya gibi ülkelerde ekilebilir alanında yüzde 40’ında yem bitkilerinin olduğunu belirten Şekerli Türkiye’de bu oranın sadece yüzde 8’de kaldığını, bunun da mevcut ihtiyacı karşılamadığını ifade etti. Devletin yem bitkisi üretimine destek olması durumunda problemin kendiliğinden çözüleceğini savunan Şekerli sektörün en önemli ihtiyaçlarından birinin bu olduğunu sözlerine ekledi.

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