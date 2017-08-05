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Yemini etti, Trump'ı uyardı

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Yemini etti, Trump'ı uyardı
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Trump'ı, siyasi intihar riskinde bulunduğu konusunda uyardı

İran'da ikinci kez Cumhurbaşkanı seçilen Hasan Ruhani yemin etti. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin yemin töreni İslami Şura Meclisi'nde gerçekleşti. İran devlet televizyonundan canlı yayınlanan törene milletvekilleri ve üst düzey politikacılar katıldı.

Ruhani, yemin töreninde nükleer antlaşma kapsamında Tahran'a yönelik uygulanan yaptırımları eleştirerek, ABD Başkanı Donald Trump'ı, siyasi intihar riskinde bulunduğu konusunda uyardı. Ruhani, konuşmasında antlaşmaya uyduğunu ancak Trump'ın antlaşma kapsamındaki kuralları ihlal ettiğini söyledi.

Görevi 2 gün önce onaylanan Ruhani, İran Anayasası'nın 121. Maddesine göre Kur'an-ı Kerim karşısında yemin ederek görevine başladı. Tören İran Ulusal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ruhani, yemin metnini okuyup ant içti.

Törende Türkiye'yi Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci temsil etti.

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