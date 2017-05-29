Yeni Akit'in Genel Yayın Yönetmeni Kadir Demirel öldürüldü

Yeni Akit gazetesinin Genel Yayın Yönetmeni Kadir Demirel, İstanbul Başakşehir'deki evinde damadı tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Kadir Demirel'in kızı Esma Demirel de damadı tarafından saldırıya uğradı ve ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

İstanbul’da Yeni Akit Yeni Akit gazetesinin Genel Yayın Yönetmenİ Kadir Demirel, damadı Cemil K. tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Olayda Demirel'in kızı Esma K.(31) ise yaralandı.

Olay, Başakşehir, Yunus Emre Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Yeni Akit gazetesinin Genel Yayın Yönetmenİ Kadir Demirel’in damadı Cemil K., akşam saatlerinde kayınpederinin evine gitti. Demirel’in kızı Esma K. ile evli olan ve eşiyle aralarında şiddetli geçimsizlik bulunan Cemil K., kayınpederi ile tartıştı. Cemil K. tartışmanın ardından eline aldığı bıçağı kayınpederine savurdu. Daha sonra ise eşini bıçaklayarak kaçtı. Saldırıda Kadir Demirel yaşamını yitirdi.. Esma K., ise hastaneye kaldırıldı.

Saldırının ardından İstanbul Emniyeti’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü soruşturma başlattı. Şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

KADİR DEMİREL KİMDİR?

1961 yılında Niğde’de doğdu. İlkokulu Kayseri’nin Yeşilhisar kazasında, İmam-Hatip Lisesini Niğde’de, üniversiteyi de Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde okudu. Fakültedeyken Milli Gazete’de işe başladı. 5 yılı aşkın bir süre Milli Gazete’de çalıştıktan sonra Sabah’a geçti ve oradan askere gitti.

Askerlik dönüşü Zaman Gazetesi’nde işe başladı. Orda politika editörlüğü, Avrupa yayın sorumluluğu, Orta Asya Türk Cumhuriyetleri ve gazetelerinin yayımlanmasında öncülük etti; 1998 yılında Moskova Zaman’da Genel Yayın Yönetmenliği yaptı.

2000 yılında Zaman’dan ayrılan Demirel, Yeni Şafak Gazetesi’nde 5 yılı aşkın süre Yazı İşleri Koordinatörü, 8 yıl da Bölge Haberleri Müdürü olarak görev yaptı. 2014 Kasımı’nda Yeni Şafak’tan ayrıldı. Aynı ay içinde Yeni Akit’te Yazı İşleri ve Yayın kurulu Üyesi olarak göreve başladı.

14 Mart 2016’da ise Yeni Akit’te Genel Yayın Yönetmeni oldu.

Ayrıntılar gelecek…