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Yeni Akit'ten çocuk evliliğine tam destek

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Yeni Akit'ten çocuk evliliğine tam destek
Yandaş medyadan Yeni Akit, hiçbir kaynağı olmayan ABD'deki bir haberi kıstas alıp, 'Batı'da da oluyor' şeklinde haber yaparak küçük çocukların evlendirilmesine destek verdi.

Yeni Akit gazetesi, yine çocuk evliliğini meşru kılmaya çalıştı.

Gazetede yayınlanan Faruk Demirbal imzalı haberde, “Müslümanları 'küçük yaştaki kız çocuklarını evlendiriyorlar' diyerek aşağılamaya çalışan ve bunu gerekçe göstererek İslam'a saldıran ikiyüzlü Batı dünyasının gerçek yüzü ortaya çıktı. Amerika Birleşik Devletlerinde 38 eyalette gerçekleştirilen kapsamlı bir araştırma, 2000 ile 2010 yılları arasında yaklaşık 248 bin evliliğinin 18'den küçük yaşta yapıldığını ortaya koydu” ifadelerine yer verildi.

Haberde araştırmanın kimler tarafından yapıldığına ilişkin bilgi verilmezken, Batı’da da çocuk evliliği yapıldığı, buna karşın Batı dünyasının Müslüman coğrafyadaki çocuk evliliklerini eleştirmesine dikkat çekildi.

Yeni Akit haberinde çocuk evliliğine karşı durmak yerine, ABD’de olan çocuk evliliği ile Müslüman coğrafyasındaki çocuk evliliğini karşılaştırdı.

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