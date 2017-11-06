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Yeni AKM projesi
Yeni AKM projesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde "Yeni Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Projesi"nin tanıtımını gerçekleştirdi.
06 Kasım 2017 Pazartesi 15:10
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