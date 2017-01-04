Yeni anayasa Abdullah Gül için mi yapılıyor?..

Daha kafadan, yazıya girer girmez başlığa hayretler içinde baktığınızdan eminim...

Baştan söyleyeyim; başlıktaki soru bana ait değil. Ama bana ait olmadığını gösterecek şekilde tırnak içine de almadım. Bilinçli bir tercihte bulundum!..

Sarayda kafalar fena halde karışık. Başkanlık anketleri yüzünden değil!.. "Orası kolay, hallederiz. Yüzde 50'nin biraz altına düşen anketler de var yüzde 51-52'leri bulan anketler de var. Zamana göre değişiyor. Reis sahaya çıktı mı yüzde 55'i bulmak sorun değil" diyorlar. Saray efradının esas canını sıkan ise AKP oy oranını gösteren anketlerde kaydedilen sürekli düşüş. Saray danışmanlarının söylediğine göre anketler daha da sıklaştırılacak.. Ne için?.. Onlar açısından daha da can sıkıcı bir gelişmeyi görebilmek için...

İktidar cephesini sallayan son kulis haberlerini aktarmadan önce rutin gelişmelere bakalım;

Takvimde gaza basıldı!..

Anayasa paketinin TBMM Genel Kurulu'nda görüşmelerine Pazartesi günü başlanıyor. Paket kazaya uğramaz Meclis'ten de geçerse referandum sandığına OHAL şartlarında gideceğiz.

Ya sonrası?.. Bu ön görülemeyen bir soru mu?..

Saray danışmanlarının konuştuklarına bakarsanız, "Erdoğan'da 2019 için kesin bir şey söyleyemiyor."

Kafaları çok karışık. Neden?..

Anayasa değişiklik paketi Meclis'e geldiğinden beri, Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu cephesindeki hareketlenmeden dolayı. R.Erdoğan'a çok yakın bir kurmay şöyle anlattı hem de zaman vererek;

"Ahmet Davutoğlu, Abdullah Gül'ü İstanbul'da ziyaret etti. Ziyaret 4 saat sürdü. Kendisine sorduk. Ziyaretin sebebini 'nezaket ziyareti' olarak açıkladı. İnanmadık.4 saatlik nezaket ziyareti mi olur?.. Ailesi ile beraber gittiğini de söyledi. Hiç inandırıcı değil. O cephede son zamanlarda aşırı bir hareketlenme var. Dikkatle takip ediyoruz.Ahmet Davutoğlu, Abdullah Gül'e çok yakın bir çizgi içine girdi. Hüseyin Çelik,Sadullah Ergin,Ali Babacan zaten malum, Abdülkadir Aksu gibi isimler var. Stratejik hazırlıklar yapıyorlar.Erdoğan hepsini tek tek not ediyor."

"Stratejik hazırlıklar"ı merak edip sordum. "Ekonomik gelişmeler" dedi. Saatler süren sohbetimizden yazabileceklerim kadarıyla şu izlenimi edindim;

1-Erdoğan ve yakın halkası,Abdullah Gül,Ahmet Davutoğlu ile birlikte yakınındakilere fena halde kafayı takmış.

2-Artan terör olayları ve ekonomideki kötü gidişatı Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'nun bir fırsata çevireceğini düşünüyorlar.

3-Referandumun "evet" ile sonuçlanması halinde en kısa sürede yeni bir parti kurulacağını. 2019'da Abdullah Gül'ün Erdoğan'ın karşısına Cumhurbaşkanı adayı olarak çıkacağına kesin gözüyle bakıyorlar.

4-Abdullah Gül,Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın arkasındaki uluslararası güçlerin ise projeye tam destek vereceklerini ileri sürüyorlar.

5- (Bu herhalde en ilginç madde.Duyunca bir tuhaf oldum!..-aht-) İngiltere BOP projesine Abdullah Gül ile devam etmeyi mutlaka deneyecek.

Erdoğan'ın Putin ile yakınlaşmasını da konuştuk. Tavuk mu yumurtadan, yumurta mı tavuktan çıkar gibi bir muhabbet oldu!.

Saray kaynağımın anlattıklarına bağlı kalarak aktarmaya devam edeyim. Erdoğan'ın hamleleri bakımından;

a)Yaz dönemi gelmeden,karlar erimeden (HDP'nin enterne edilmesi için) referandum sandığı konulacak.

b)2018 sonbaharı için planlanan erken seçim,2017 sonbaharına çekilebilir.

c) AKP'li muhaliflere karşı referanduma kadar sürdürülecek ılımlı tavır o tarihten sonra çok sertleşebilir. (Siz anladınız onun ne demeye geldiğini-aht-)

d)Anayasa değişiklik paketinin oylaması için Ahmet Davutoğlu ve yakın ekibinden olan Ali Sarıkaya,Taha Özhan, Recep Konuk gibi isimlerde çok yakın takibe alındı.

Tüm dinlediklerimden özetle;

Anayasa değişiklik paketinin TBMM Genel Kurulu'nda görüşülüp oylanması için geri sayım başladı.Fakat, derin şüpheler,kuşkular,güvensizlikler var sarayın iç bünyesinde.Onlardan en çarpıcı olanını aktarayım;

"Acaba bu anayasa değişikliği Abdullah Gül için mi yaptırılıyor?"

Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş'in "Bahçeli Erdoğan'a tuzak kuruyor" demeci tekrar aklıma geldi. Saray kurmayının anlattıkları ile Bahçeli'nin 2007'deki hayati (!) Abdullah Gül desteği ve sonrası bir araya getirilince, yabana atılamayacak bir soru olarak değerlendirdim.

"Konjonktür" diyorlar başka bir şey demiyorlar!.. "Reis her türlü oyunu bozacak" diye iddia ediyorlar ama bu anayasa değişiklik paketinin sonu hakkında kendileri bile emin değiller.Rahat hiç değiller!..

Çok karmaşık bir oyun gibi mi?..

Hayır!..Aslında çok basit ama görebilene!..

Olan memlekete oluyor!..

***

Millî Savunma Bakanlığı'nın önceki gün akşam saatlerinde gördüğüm açıklamasına çok sevindim. Fırat Kalkanı operasyonunda görev yapan kahramanlarımıza sağlanan lojistik destek ve sıcak yemek ile ilgili. Konuyla ilgili eksiklik ve aksaklıkları iyi niyetle dile getirenlere yapılan gayri ahlaki iğnelemeleri -kendi payıma- hiç umursamadım bile. Bizim güvenliğimiz için can veren Mehmetçiğimize feda olsun!.. Ancak, bir şey çok dikkatimi çekti. Görüntüler ve fotoğraflar Çobanbeyli'den. El Bab'la ilgisi yok!..Bölgeden aldığım bilgilere göre,El Bab'ta bir tek kumanya zenginleşmiş,sıcak yemek hala yok. Çobanbey sınırımızın hemen dibinde.Yani,Türkiye sayılır. Tüm bunlara rağmen Bakanlığın açıklamasına çok sevindim. Eski bir televizyoncu olarak da bir konuda daha katkım olsun. Kurgularda bazı teknik hatalar var. Çok sırıtıyor ve göze batıyor.

Siz yeter ki, sıcak odalarınızda racon keserken Mehmetçiği ihmal etmeyin. Biz her türlü iğnelemelerinize razıyız. Biz koltuk sağ olsun değil vatan sağ olsun saflarındayız!..