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Yeni asgari ücret açıklandı

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Yeni asgari ücret açıklandı
2017 yılı asgari ücretinin belirleneceği Asgari Ücret Tespit Komisyonunun son toplantısı yapıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu yeni asgari ücreti bin 404 lira olarak açıkladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu başkanlığında, 2017 yılı asgari ücretinin belirleneceği Asgari Ücret Tespit Komisyonunun son toplantısı yapıldı. Toplantı sonrasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu yeni asgari ücreti açıkladı.

Müezzinoğlu şunları söyledi:

Bir ortak karar vermeye çalıştık. Üçlü imzanın peşinde bir bakan olarak çok koştuk. Türk –İş’in imzasının da burada olmasını çok isterdim.

Asgari ücret kararını işverenle birlikte imzalayabildiğimiz için onlara teşekkür ediyorum. Üçlü yapamadığımız için de üzüntülerimi ifade ediyorum.

Asgari ücretin tek defada yılbaşından itibaren yılın geneline iki kademeli olmamasına karar verdik. İşveren tarafı iki kademeli talep ediyordu. Ama işçi kesiminden gelen talep bir defa yılın tamamına olsun talebini değerlendirdik. En azından bu taleplerini yerine getirmiş olmanın huzurunu kendi adıma ifade etmek isterim.

Brüt asgari ücret 1777 lira 50 kuruş. Neti 1404 lira.

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