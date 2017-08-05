Yeni bölümler zayıf kaldı!

Ekranların efsane yapımlarından “Çocuklar Duymasın”ın yeniden çekileceği haberleri büyük heyecan yaratmıştı.

Ne de olsa, Birol Güven imzalı yapım televizyon tarihimize damgasını vurmuş 3-5 işten biriydi. Uzun yıllar yayında kalmış, tekrarları bile kanal kanal gezmişti, ki hâlâ bu eski bölümler 360 kanalında yayınlanıyor. Kanal D’de başlayan yapıma önce bir seyirci gözüyle bakalım: Ne dizinin akışı, ne de oyuncu kadrosu o eski etkiyi yaratamadı. Bu durum reytinglere de yansıdı. Her ne kadar yayınlandığı iki hafta dizi ilk sırada yer alsa da, 4 dolaylarındaki izlenme oranları ne kanalı, ne de yapımcıyı tatmin eder. Üstelik ilk hafta 5’i zorlayan oranların, ikinci haftada 4’ün bile altına düşmesi tehlike çanlarının erken çalmaya başladığının habercisi. Birol Güven ve ekibi diziyi asıl sezona da taşımak istiyorsa, mutlaka yeni bir kan getirmeleri gerekecek. Bu haliyle efsane dizi, bir yaz dizisi olarak sezonu kapatır.