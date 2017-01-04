Yeni diziler geliyor, yer açın!

Ocak ayı, ekranlarda küçük çaplı da olsa bir değişim sürecini beraberinde getirir. Kanallar, umduklarını alamadıkları dizilerin yerine yenilerini devreye sokarlar.

Şu sıralarda 4-5 dizi gün sayıyor. Kanallar arasında atv ve Fox TV, bu konuda en iddialı olanları. Engin Akyürek ve Fahriye Evcen’in baş rolünde olacağı “Ölene Kadar” konusuyla da dikkatleri çekiyor. 11 yıl haksız yere hapis yatan bir müebbet mahkumunun aklandıktan sonra, içine düştüğü kirli

oyunu bozmak için verdiği çaba çok sayıda kişiyi atv ekranı başına toplayabilir. “Bu Şehir Arkandan Gelecek”, atv’nin bir başka iddialı dizisi. Baş roldeki Kerem Bürsin’in de hatırı sayılır bir hayran kitlesi var. Fox TV ise, Fikret Kuşkan ve Emel Çölgeçen’li “Kırlangıç Fırtınası”nın yanı sıra, yine “son zamanların jönü” kategorisinden Şükrü Özyıldız’ın

baş rolünü Selin Şekerci ile paylaşacağı “Çoban Yıldızı”nı ekrana getirmeye hazırlanıyor.