Bugünkü YENİÇAĞ »

Yeni diziler geliyor, yer açın!

»
Yeni diziler geliyor, yer açın!
Ocak ayı, ekranlarda küçük çaplı da olsa bir değişim sürecini beraberinde getirir. Kanallar, umduklarını alamadıkları dizilerin yerine yenilerini devreye sokarlar.

Şu sıralarda 4-5 dizi gün sayıyor. Kanallar arasında atv ve Fox TV, bu konuda en iddialı olanları. Engin Akyürek ve Fahriye Evcen’in baş rolünde olacağı “Ölene Kadar” konusuyla da dikkatleri çekiyor. 11 yıl haksız yere hapis yatan bir müebbet mahkumunun aklandıktan sonra, içine düştüğü kirli
oyunu bozmak için verdiği çaba çok sayıda kişiyi atv ekranı başına toplayabilir. “Bu Şehir Arkandan Gelecek”, atv’nin bir başka iddialı dizisi. Baş roldeki Kerem Bürsin’in de hatırı sayılır bir hayran kitlesi var. Fox TV ise, Fikret Kuşkan ve Emel Çölgeçen’li “Kırlangıç Fırtınası”nın yanı sıra, yine “son zamanların jönü” kategorisinden Şükrü Özyıldız’ın
baş rolünü Selin Şekerci ile paylaşacağı “Çoban Yıldızı”nı ekrana getirmeye hazırlanıyor.

  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
Yeni diziler geliyor, yer açın!Yeni diziler geliyor, yer açın!Gözler haber bültenlerinde...Gözler haber bültenlerinde...Bir ay içinde rekor düzeyde şikayetBir ay içinde rekor düzeyde şikayetYeni yıldan beklentilerYeni yıldan beklentilerYılın kazananları kaybedenleri...Yılın kazananları kaybedenleri...“İçerde”nin şiddet kat sayısı çok yüksek“İçerde”nin şiddet kat sayısı çok yüksekOyuncular pişmeden dizinin sonu geldiOyuncular pişmeden dizinin sonu geldiHaberi kim önce verdi tartışmasıHaberi kim önce verdi tartışmasıAtatürk’e hakaret cezasız kalmadıAtatürk’e hakaret cezasız kalmadı“O Ses Türkiye”de Gökhan-Hakan farkı“O Ses Türkiye”de Gökhan-Hakan farkı
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti