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Yeni doğan bebeğini balkona attı

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Yeni doğan bebeğini balkona attı
Karaman'da sevgilisinden hamile kalan 22 yaşındaki Huriye P., hastanede doğum yapmayı reddedip ailesiyle kaldığı evine döndü, ardından kendi imkanlarıyla dünyaya getirdiği kız bebeği balkona bıraktı.

Bebek, doğumdan iki gün sonra polis tarafından balkonda ölü olarak bulundu. Huriye P. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 

Karaman'da ailesiyle birlikte yaşayan bekar Huriye P., iddiaya göre oto elektrikçisi sevgilisi bekar 25 yaşındaki Ramazan Y.'den hamile kaldı. Huriye P., geçen çarşamba günü tedavi için Karaman Devlet Hastanesi Kadın Doğum Acil Servisi'ne geldi. Burada yapılan kontrolde doktorlar, Huriye P.'ye bebeğin doğum kanalına girdiğini ve doğumun başlamak üzere olduğunu söyledi. Huriye P. de iddiaya göre doğum yapmayı reddetti. Doktorlar, ancak bebeğin babasının da rızasıyla kendisini doğum yapmadan taburcu edebileceklerini söyledi. Huriye P. sevgilisi Ramazan Y.'yi hastaneye çağırdı. İki sevgili gerekli evrakları imzalayıp, doğum yapmadan hastaneden ayrıldı. 

HASTANE POLİSE BİLDİRDİ

Evine dönen Huriye P. iddiaya göre aynı gün öğle saatlerinde kendi imkanlarıyla evde doğum yapıp, dünyaya getirdiği kız bebeğini beze sarıp kanlar içinde evin balkonuna bıraktı. Bu sırada hastane yönetimi, doğum yapmadan ayrılan Huriye P.'yi polise bildirdi. Geçen Cuma günü polis tarafından karakola davet edilen Huriye P.'nin hamile olmadığı fark edildi. Polisin yaptığı sorgunun ardından Huriye P. ailesinin hamile olduğunu bilmediğini, kendi imkanlarıyla evde doğum yaptığını ve bebeğin ölü doğduğunu öne sürdü. Bununu üzerine genç kızın ailesiyle birlikte oturduğu evde arama yapan polis, bebeğin cesedini evin balkonunda buldu. Yapılan ilk otopside bebeğin canlı doğduğu belirlendi. Bebeğin ölüm nedeninin ise Adli Tıp'ta yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacağı belirtildi. 

Polis Huriye P., annesi F.P., babası H.İ.P., erkek kardeşi M.P., kız kardeşi H.P. ile sevgilisi Ramazan Y.'yi gözaltına aldı. Yapılan sorgulamanın ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Huriye P. tutuklandı, diğer şüpheliler ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

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