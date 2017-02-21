Yeni Galaxy Note7 olayı ile karşılaşabiliriz!

Nintendo'nun yeni oyun konsolu Nintendo Switch, aynı Galaxy Note7 gibi patlayabilir. Peki, Switch'in neden Note7 gibi patlayacağı söyleniyor?

Samsung'un zarar etmesine neden olan Note7 patlama olaylarının tek sorumlusu bataryayı üreten firma olarak gösterilmişti. Şimdi aynı tehlike Nintendo Switch'te ortaya çıktı. Peki, Galaxy Note 7 ve Nintendo Switch pilinde ortak nokta ne?

Geçtiğimiz gün Nintendo Switch'in daha satışa sunulmadan önce bir çok cihazının çalındığı ortaya çıkmıştı. Nintendo Switch'e erişebilen kişiler, cihazın içerisini açıp donanım özelliklerini internete servise etmişti. Hibrit yapıda olan Nintendo Switch'in el konsolu olarak kullanılması için içerisinde doğal olarak batarya yer alıyor. Ancak Nintendo'nun bu batarya tercihi herkesi şok etti.



Çünkü; Nintendo Switch'in içerisinde yer alan batarya, Galaxy Note7 bataryasını üreten firma tarafından üretilmişti. Altta yer alan fotoğraftan da görebileceğiniz gibi, Hong Kong merkezli mobil pil şirketi Amperex, Nintendo Switch'i besleyecek. Amperex, aynı zamanda patlayan Galaxy Note7'nin batarya tedarikçisiydi ve patlama olaylarında suçu üstlenmeyi reddetmişti.







Batarya tercihinin Amperex'ten yana kullanılması Switch'in Note7 gibi patlayacağı anlamına gelmese de yine bir risk oluşturuyor. Umarız Note7'nin başına gelen talihsiz olay, Nintendo Switch'in de başına gelmez..