Yeni hafta yağışla geliyor

Hafta sonu yurdun büyük bölümünde mola veren yağışlı hava pazartesiden itibaren yeniden etkilemeye başlayacak.

Yağışlı hava sistemleri birbiri ardına geliyor. Meteoroloji’nin son dakika verilerine göre yarından itibaren yurda tekrar yağışlı hava geliyor. Bu hafta Türkiye’nin tümü yağış alacak, yurdun kıyı kesimlerinde yağmur olarak görülecek olan yağışlar iç ve yüksek kesimlerde kar olarak görülecek.

YENİ HAFTA YAĞMUR VE KARLA GELİYOR

İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre belirlenen, haftanın 5 günlük hava durumu:

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin güney ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, bu sabah saatlerinden itibaren Antalya’nın batı kıyıları ile Edirne’nin güney kesimleri ve zamanla Trakya’nın batısı ile Ege ve Batı Akdeniz kıyılarının yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde gerçekleşecek yağışların; bu sabah ilk saatlerde Antalya’nın Finike, Kumluca ve Kemer ilçelerinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde olması bekleniyor. Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile iç bölgelerde yer yer sis ve pus hadisesi meydana geleceği tahmin ediliyor.

ANTALYA İÇİN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI!

Antalya’nın batı kesimlerinde gerçekleşecek olan yağışların; bu sabah ilk saatlerde Finike, Kumluca ve Kemer ilçelerinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını ve yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.