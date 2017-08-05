Yeni Kara Kuvvetleri Komutanı'nın kardeşi hangi partiden çıktı?

Kara Kuvvetleri Komutanlığı görevine getirilen Orgeneral Yaşar Güler’in kardeşi AKP milletvekili aday adayı çıktı.

Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısında alınan karar gereği, Kara Kuvvetleri Komutanlığı görevine getirilen Orgeneral Yaşar Güler’in kardeşi AKP milletvekili aday adayı çıktı.

Sözcü’den Deniz Ayhan’ın haberine göre, Güler'in Genelkurmay 2. Başkanlığı görevinde olduğu dönemde, kardeşi emekli Albay Atilla Güler, Bayburt'ta 7 Haziran 2015 seçimleri için AKP'den milletvekili aday adayı olmuştu. Atilla Güler, 36 yıllık kamu hizmetinin yanı sıra 5 yıl da savunma sanayi sektöründe üst düzey yöneticilik yaptığını belirterek, milletvekili seçilmesi halinde yapacağı çalışmaları da anlatmıştı. “Yeni Türkiye'de marka şehir Bayburt” sloganıyla afişler de hazırlatan Güler, listeye alınmadı.

ALTIOK'TAN TEPKİ

7 Haziran'daki Bayburt seçimini AKP'den aday gösterilen Naci Ağbal ile Kadri Karaoğlu kazandı. CHP İzmir Milletvekili Zeynep Altıok Akatlı ise “Kara Kuvvetleri Komutanı olan Yaşar Güler'in kardeşi AKP'den Bayburt milletvekili aday adayıydı. AKP için ‘liyakat' değil, ‘sadakat' önemli” dedi.