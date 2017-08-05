Bugünkü YENİÇAĞ »

Yeni Kara Kuvvetleri Komutanı'nın kardeşi hangi partiden çıktı?

»
Yeni Kara Kuvvetleri Komutanı'nın kardeşi hangi partiden çıktı?
Kara Kuvvetleri Komutanlığı görevine getirilen Orgeneral Yaşar Güler’in kardeşi AKP milletvekili aday adayı çıktı.

Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısında alınan karar gereği, Kara Kuvvetleri Komutanlığı görevine getirilen Orgeneral Yaşar Güler’in kardeşi AKP milletvekili aday adayı çıktı.

Sözcü’den Deniz Ayhan’ın haberine göre, Güler'in Genelkurmay 2. Başkanlığı görevinde olduğu dönemde, kardeşi emekli Albay Atilla Güler, Bayburt'ta 7 Haziran 2015 seçimleri için AKP'den milletvekili aday adayı olmuştu. Atilla Güler, 36 yıllık kamu hizmetinin yanı sıra 5 yıl da savunma sanayi sektöründe üst düzey yöneticilik yaptığını belirterek, milletvekili seçilmesi halinde yapacağı çalışmaları da anlatmıştı. “Yeni Türkiye'de marka şehir Bayburt” sloganıyla afişler de hazırlatan Güler, listeye alınmadı.

akppp(5).jpg

ALTIOK'TAN TEPKİ

7 Haziran'daki Bayburt seçimini AKP'den aday gösterilen Naci Ağbal ile Kadri Karaoğlu kazandı. CHP İzmir Milletvekili Zeynep Altıok Akatlı ise “Kara Kuvvetleri Komutanı olan Yaşar Güler'in kardeşi AKP'den Bayburt milletvekili aday adayıydı. AKP için ‘liyakat' değil, ‘sadakat' önemli” dedi.

20160728-2-18268790-12653013-webjpglpqzvvmx.jpg

İlgili Haberler
AKP'li vekilden YAŞ eleştirisi
  • Yorumlar 4
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Günün Karikatürü
    Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
    ÇOK OKUNANLAR
    Kurtarılan göçmen bebek askere böyle gülümsediKurtarılan göçmen bebek askere böyle gülümsediDeniz Kuvvetleri'ne atanamamıştı! Veysel Kösele kararını verdiDeniz Kuvvetleri'ne atanamamıştı! Veysel Kösele kararını verdiAKP'li vekilden YAŞ eleştirisiAKP'li vekilden YAŞ eleştirisiSuriye sınırına askeri sevkiyatSuriye sınırına askeri sevkiyatYeni Kara Kuvvetleri Komutanı'nın kardeşi hangi partiden çıktı?Yeni Kara Kuvvetleri Komutanı'nın kardeşi hangi partiden çıktı?Trafik cezalarında flaş skandalTrafik cezalarında flaş skandalFETÖ firarisi rektör TRT ekranlarındaFETÖ firarisi rektör TRT ekranlarındaBurası İstanbul... Bir anda yol çöktü!Burası İstanbul... Bir anda yol çöktü!Amasya'da yolcu otobüsü devrildi: 4 ölü, 30 yaralıAmasya'da yolcu otobüsü devrildi: 4 ölü, 30 yaralıEge'de yine deprem!Ege'de yine deprem!
    SON HABERLER
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016
    Yeni Çağ Gazetesi
    İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel: (0212) 452 40 40
    Faks: (0212) 452 40 58

    Günün Öne Çıkan Haberleri

    Haber Scripti