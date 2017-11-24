Yeni KDV düzenlemesi geliyor

Maliye Bakanı Ağbal, KDV sistemine ilişkin bir çalışma yürüttüklerini belirterek, "İlgili kanun çalışmasını yıl bitmeden Bakanlar Kuruluna getirmeyi hedefliyoruz." dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu AK Parti Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç başkanlığında toplandı. Komisyonda Maliye Bakanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı, Kamu İhale Kurumu, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu bütçeleri ile gelir bütçesi, Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı Maddeleri ve Merkezi Yönetim Kesinhesap Kanunu Tasarısı Maddeleri ele alınıyor.

İADE MALİYETLERİNİ DÜŞÜRECEK ÇALIŞMALAR YAPIYORUZ

Maliye Bakanı Naci Ağbal, komisyonda Maliye Bakanlığı bütçesine ilişkin bir konuşma yaptı. Ağbal, KDV sistemine ilişkin bir çalışma yürüttüklerini ifade ederek, "İlgili kanun çalışmasını yıl bitmeden Bakanlar Kuruluna getirmeyi hedefliyoruz. KDV sisteminde son derece önemli, radikal değişiklikler yapan bu kanunun reel ekonomiye ciddi anlamda katkı verecek bir unsur olacağını söyleyebiliriz. Şu anda iade maliyetlerini düşürecek çalışmalar yapıyoruz. Bunlardan bir tanesi şu; KDV iade sürecinde yeminli mali müşavirler tarafından KDV iade raporu düzenleniyor. Burada belirlenmiş bir tarife var. Yeminli mali müşavirlere yapılan ödemeler, yapılan iadeye göre oran olarak yüksek. Bunun aşağı çekilmesi yönünde talep var. Meslek odalarımızla da görüşerek, bu ödemelerin daha da aşağı çekilmesi konusunda bir çalışmamız var" açıklamasında bulundu.