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Yeni KDV düzenlemesi geliyor
Yeni KDV düzenlemesi geliyor
Maliye Bakanı Ağbal, KDV sistemine ilişkin bir çalışma yürüttüklerini belirterek, "İlgili kanun çalışmasını yıl bitmeden Bakanlar Kuruluna getirmeyi hedefliyoruz." dedi.
24 Kasım 2017 Cuma 15:01
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