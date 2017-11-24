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Yeni KDV düzenlemesi geliyor

Yeni KDV düzenlemesi geliyor
Maliye Bakanı Ağbal, KDV sistemine ilişkin bir çalışma yürüttüklerini belirterek, "İlgili kanun çalışmasını yıl bitmeden Bakanlar Kuruluna getirmeyi hedefliyoruz." dedi.
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