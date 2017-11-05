Yeni Malatyaspor 0-2 Medipol Başakşehir

Deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor'u 2-0 mağlup eden Medipol Başakşehir, lider Galatasaray'ı takibini sürdürdü.

Süper Lig’in 11. haftasında Medipol Başakşehir, deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor’u 2-0 mağlup etti. Adebayor’un şık golü ile öne geçen Medipol Başakşehir, son dakikada Mevlüt Erdinç ile ikinci golü buldu. Bu galibiyetle puanını 23 yapan Medipol Başakşehir, haftayı 26 puanlı lider Galatasaray’ın 3 puan gerisinde 2. sırada tamamladı. 14 puanda kalan Evkur Yeni Malatyaspor ise 11. sırada yer aldı.

Karşılaşmaya iyi başlayan Medipol Başakşehir, Visca’nın pasında Adebayor’un ceza sahasının hemen dışından yaptığı şık vuruşla öne geçti. Golden sonra oyunu rölantiye alan Medipol Başakşehir, pas yaparak rakibinin tempoyu arttırmasını engelledi. Son dakikalarda tüm hatlarıyla yüklenen Evkur Yeni Malatyaspor, Adem ve Dia ile yakaladığı fırsatları değerlendiremedi. Son dakikalarda tüm hatları ile saldıran Evkur Yeni Malatyaspor, Medipol Başakşehir’in hızlı hücumdan ikinci golü bulmasına engel olamadı. 4 kişi ile rakip ceza sahasına giren Medipol Başakşehir’de Visca’nın direkten dönen şutunu tamamlayan Mevlüt Erdinç, maçın skorunu belirledi. Maçı 2-0 kazanan Medipol Başakşehir, zorlu deplasmandan üç puan çıkarmayı başardı.