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Yeni metro hangi güzergahtan geçecek?

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Yeni metro hangi güzergahtan geçecek?
İstanbul Anadolu Yakası'nda yapımı devam eden Ümraniye-Ataşehir-Göztepe Metrosu'nun Göztepe İstasyonu inşa çalışmaları başladı.

İstanbul Anadolu Yakası'nda yapımı devam eden Ümraniye-Ataşehir-Göztepe Metrosu'nun Göztepe İstasyonu inşa çalışmaları başladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, hattın Göztepe İstasyonu'nun inşası kapsamında Göztepe 60. Yıl Parkı'ndaki tenis kortlarının bulunduğu bölüm, geçici şantiye alanı olarak kullanılacak. Çalışmalar sırasında ağaçların bulunduğu yeşil alanlar etkilenmeyecek.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından söz konusu alanda metro giriş çıkışlarının yanı sıra metro meydanı, tenis kortları, çocuk trafik eğitim parkı da yer alacak.

Ümraniye-Ataşehir-Göztepe Metrosu 13 kilometre uzunluğunda 11 istasyondan oluşacak. Hat, Göztepe İstasyonu'nda Marmaray, Yenisahra İstasyonu'nda Kadıköy-Kartal Metrosu ve Çarşı İstasyonu'nda Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy Metro Hattı ile entegre olacak.

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