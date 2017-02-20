Bugünkü YENİÇAĞ »

Yeni nesil süper bilgisayar

»
Yeni nesil süper bilgisayar
Çin, dünya süper bilgisayar rekorunu elinde bulunduran Sunway TaihuLight’tan daha hızlı bir bilgisayarın üretimine başladığını açıkladı.

Çin, dünya süper bilgisayar rekorunu elinde bulunduran Sunway TaihuLight’tan daha hızlı bir bilgisayarın üretimine başladığını açıkladı.

"China Daily" gazetesinin haberine göre, Tiencin kentindeki Ulusal Süper Bilgisayar Merkezi’nde üretimine başlanan süper bilgisayar Tienhı-3, yine Çin üretimi ve dünyanın en hızlısı olan Sunway-TaihuLight’tan 10 kat daha hızlı olacak.

Proje yetkilisi Mıng Şiangfey, prototipi gelecek yıl başlarında tamamlanması planlanan Tienhı-3'ün saniyede bir kentilyon işlem yapma kapasitesine sahip olacağını söyledi.

Tienhı-3’ün işlemcilerinden işletim sistemine kadar tamamen yerli olarak üretileceği ve 2020’den önce tam kapasiteyle hizmet vereceği belirtildi.

Bilimsel araştırmalara önemli katkı sağlayacak Süper Bilgisayar Tienhı-3’ün, deprem simülasyonları yapabileceği ve salgın hastalıklarla mücadelede etkili rol oynayacağı kaydedildi.

Sunway-TaihuLight geçen yıl haziran ayında yapılan süper bilgisayar sıralamasında, saniyede 125,436 petaflop işlem kapasitesi ile 6 kez dünyanın en hızlı bilgisayarı seçilen diğer Çin üretimi Tienhı-2'yi geçerek birinci olmuştu.

Sunway-TaihuLight’ın işlemcileri yerli olarak üretilmişti.

  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
Yeni nesil süper bilgisayarYeni nesil süper bilgisayar"Türk hackerlar dünyada ilk 10'da""Türk hackerlar dünyada ilk 10'da"İnternet 2020'de dünya nüfusunun yüzde 60'ına ulaşacakİnternet 2020'de dünya nüfusunun yüzde 60'ına ulaşacakSiber güvenlik birleşiyor!Siber güvenlik birleşiyor!Tarım robotu dünya ikincisi olduTarım robotu dünya ikincisi olduSiber saldırılar en çok ABD ve Hollanda kaynaklıSiber saldırılar en çok ABD ve Hollanda kaynaklıNokia 3310 geri dönüyorNokia 3310 geri dönüyorÇin'den uzaya kargo gemisi!Çin'den uzaya kargo gemisi!Google, torrent'i bitirmek istiyor!Google, torrent'i bitirmek istiyor!Telefonunuzu uçak moduna alırsanız...Telefonunuzu uçak moduna alırsanız...
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti