Yeni parti en çok oyu AKP tabanından alacak

Sözcü Gazetesi Yazarı Rahmi Turan, bugünkü köşe yazısında Akşener’in kuracağı yeni partiyi değerlendirdi. Turan, ‘Yeni Parti’nin en çok oyu AKP tabanından alacağını söyledi.

Meral Akşener’in liderliğinde başlatılan Yeni Parti çalışmaları köşe yazarlarının gündeminden düşmüyor.

Sözcü Gazetesi yazarı Rahmi Turan, bugünkü köşe yazısında kurulacak partinin toplumdaki olası tesirleri üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Turan, partinin kurulduktan sonra en çok AKP’nin küskünlerinden ve tabanında oy alacağını savundu.

İşte Turan’ın yazısından öne çıkanlar:

Ekim ayında Türk siyaset hayatına yeni bir parti giriyor.

Adı şimdilik “Meral Akşener ve arkadaşları” partisi…

Meral Akşener'in kamuoyunda güçlü bir desteği var. Özellikle kadınlar onun parti kurmasını büyük bir istek ve şevkle, hatta sabırsızlıkla bekliyor.

Önemli olan soru şu:

“Meral Hanım'ın partisi başarılı olur mu?”

Bana gelen çok sayıdaki mesajı değerlendirdiğimde “Başarılı olur” kanaatim güçleniyor.

Tabii, kuruluş aşamasında fahiş hatalar yapılmazsa…

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Ülkücü camianın önde gelen düzgün isimlerinden olan Prof. Dr. Ümit Özdağ'dan sonra gerçek ülkücü Koray Aydın'ın da Meral Akşener harekâtına katılması, yeni kurulacak partiyi güçlendirdi.

Ben Meral Akşener'in partisinin Türk siyasetine yeni bir renk, yeni bir ruh getireceğine inanıyorum.

Akşener'in “Biz Türkiye'nin tıkanmış siyasetine bir seçenek oluşturmak için yola çıktık” sözleri şunu gösteriyor:

“Yeni Merkez Parti, sadece MHP'nin yerini almakla kalmayacak, her kesime hitap edecek ve mutsuz AKP'lilerden de oy almayı başaracak.”

“Her şerde bir hayır vardır” denir ya… Devlet Bahçeli ve yandaşlarının, bazı milletvekillerini, il ve ilçe başkanlarını, ipe sapa gelmez nedenlerle haksız yere MHP'den ihraç etmeleri memleket siyaseti adına belki de hayırlı oldu.

Bu sayede ülkede yeni bir parti doğuyor ve kurulacak merkez partinin bu iktidarı zorlayacağı anlaşılıyor.

Bazı okurlarım “MHP ve Devlet Bahçeli ne olacak?” diye soruyor.

Devlet Bahçeli kendi kendini bitirdi! Yeni dönemde emekliye ayrılacak.

MHP'ye gelince; diğer birçok “Tabela partisi” gibi Meclis dışında siyasete devam edecek.