Yeni parti haberleri...

Türkiye'de 40 ayrı günlük gazete basılıp dağıtılıyor. Bunlardan üç tanesi spor, iki tanesi ise İngilizce yayınlanıyor. Hangisinin ne kadar basılıp, ne kadar sattığıyla ilgili sağlıklı bir bilgi yok. Bir dönem FETÖ'nün gazetelerinin bir milyondan fazla dağıtıldığını hatırlatalım.15 yıllık AKP iktidarının her türlü nimetlerinden faydalanan yandaş gazete sayısı ondan fazla. Marketlerde, benzinliklerde, belediyelerde ücretsiz dağıtılıyor. Merkez diye tabir edilen zorunlu olarak "Candaş" saflarına katıldıklarının altını çizelim. Meslek ahlakı, haber değeri gibi bu mesleğin olmazsa olmazların ruhuna çoktan Fatiha okundu.

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Bugün maksadım "bizim mahalle" sayılan medya üzerine yazmak değildi. Türkiye'nin uzun süredir umut ve hasret ile beklediği "yeni parti" arayışının işaret fişeğinin patladığı Ankara'da, Koray Aydın'ın düzenlediği basın toplantısının medya değerlendirmesine ışık tutmak istiyorum.

Bilimsel yöntemlerle yapılan kamuoyu araştırma raporlarında yüzde 25 ile başlayan yeni parti ile ilgili son derece kritik toplantıyı birinci sayfada haber yapan gazetelerin sayısı sadece 10... Bunlardan dördü yandaş gazete ve aleyhde yorum yapmış. Geri kalanlardan ikisi tek sütun, üçü iki sütun, diğeri dört sütunluk... Gazetemiz Yeniçağ'ı bu kategorilere sokmadığımı tahmin edersiniz.

Gazete sayfalarında haber değeri görmeyen Meral Akşener ve arkadaşlarının önemli adımı ne hikmetse o gazetelerin yazarlarını telaşlandırmış. Yandaşların tamamında Akşener'in aleyhinde yorumlar olduğuna göre bu işin sonu selamet. Devir yalaka devri olunca yandaşların yalanı da FETÖ yakıştırması. Çoğunluğunun zamanında FETÖ'nün çanağını nasıl yaladığını bilmeyen yok. Rüzgar gülü gibi nereden eserse oraya eğilenler milletin "çare" olarak gördüğü hareketin aleyhinde yazıyor ise hedef doğru demektir.

Televizyonlara gelince merkez sayılanların haber bültenlerinde trafik kazasına ayrılan süre kadar. Halk TV'de Can Ataklı'nın günlük Yazı İşleri programında canlı yayınlandı. Değerli ağabeyim Nazif Okumuş da Ataklı ile beraber son derece olumlu yorumlar yaptılar. Okumuş'un yerinde ve haklı uyarılarını da ilave etmek şart. Televizyonların seyredilme oranları da şaibeli... Doğru ölçüm yok. 80 milyonluk ülkede gazete tirajı 4 milyon civarında. Devir değişiyor... İnternet kullanıcısı 40 milyonu aşmış. Sosyal medyanın etkinliğini bilim adamları rakamlarla ortaya koyuyor. Binlerce haber sitesi var, internet ortamında. Sokakta, metroda, otobüs ve minibüslerde 10 kişiden 8'i elindeki cep telefonu ile anında habere ulaşabiliyor. Sosyal medya üzerinden yorumlar yapıyor. Dijital ortamdaki ölçüm grafiklerine göre, Salı'dan bugüne kadar en çok okunan ve yorum alan haber "Akşener'in ilk adımı"... Hal böyle iken Akşener ve yeni parti hareketini görmezden gelmek, kulağının üzerine yatmak çare olmadığı gibi başını kuma gömmek anlamına geliyor ki gerisini siz düşünün.

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Gelelim kurucular kurulu için pompalanan bazı isimlere... Milyonların gönül verdiği hareketin kurucu isimlerinin aslında önemi yok. 15 yıldır iktidarda olan ve 10 milyon üyesi bulunan AKP'nin 60 kişilik kurucu listesinde 10 tanesini üst üste sayın destek kaç kişi sayabilir? Sevgili Tolga Akalın sosyal medyada bu soruyu ortaya atınca doğru cevabı veren çıkmadı. Önemli olan bilinen isimler değil. Öncelikle hanımlar ve gençler. Medyanın parlattığı isimlerin yerine milletin umudu olan gençler olacak. Toplumun bütün kesimleri aradığı, aileden birini görecek desem yeterli olmaz mı?