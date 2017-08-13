Meral Akşener'in parti kurma çalışmaları sürüyor. Türkiye de heyecanla, kalabalık bir kadroyla yapılan çalışmaların sonlanmasını bekliyor. Partiyi ortaya çıkaracak günler uzak değil, insanları sevindiren son günlerin haberi işte bu!

Müjdelerden bir demet!

* * *

Akşener'in çalışmaları en fazla iktidar partisini endişelendirdi. Yandaş seçmeni muhafaza etmek için teşkilâtlarını yeni ve genç kadrolara bırakma kararı aldılar...

Erdoğan da söyledi, AKP oy kaybı yaşıyor; bu kaybı, tıfıl tiplerle durdurmayı tek çare sanıyorlar ve "Teşkilâtlarımızı yenilemezsek yuvarlanıp gideriz" diyorlar...

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Durumdan endişe duyan yani "Yeni parti sendromu" yaşayan bir diğer isim de püskevit sever Devlet Bahçeli...

Neredeyse tek başına kalma noktasına geldi...

Etrafındaki vekillerin, izlenen başı kıçı belirsiz politikaları onayladıkları söylenemez. Birkaçı dışında hepsi, hamamın namusunu kurtarmak adına MHP çatısı altında... Ama seçim bölgelerindeki MHP teşkilâtlarında durum farklı, teşkilâtlar topluca yeni partiye geçmek üzere beklemede...

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Yeni parti sendromu püskevit severi bir kez daha AKP'ye yönlendirdi.

Söylentiyi nakledeyim; AKP'nin kapısını çalan Bahçeli, iktidar partisine seçim barajını yüzde 7'ye çekmeyi önerdi ama iltifat görmedi. Haberlere bakılırsa iktidar partisi, barajı aşağı çekmeyi zamansız ve tehlikeli bulduğunu söyledi.

O gelmezse siz gidin

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İnstagram fenomeni iki doktorun boy boy fotoğrafları yayınlandı Hürriyet'in sitesinde... Meğer ikisi de sosyal medyanın gülü haline gelmiş...

Ulaştıkları şöhrete rağmen ikisi de mesleğini sürdürüyormuş...

Bu arada zahmet olmazsa deve sidiğinin insan sağlığına yararı olup olmadığına da baksınlar. Verecekleri rapor, siyasete koşut olarak dincilik de yapan AKP'lilerin ve yandaşlarının araştırmalarına ışık tutabilir...

Siz asıl o zaman şöhret neymiş seyredin...

Ne demişler, "Şöhret size gelmezse siz şöhrete gidin"...

Bu fobiden kurtulmak lâzım

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Faşizm, kendi literatürü dışındaki sözcüklerden bile ürker...

Kullanılmalarını engeller...

Kullananlar hakkında da soruşturma başlatılır...

* * *

Mesela Hero İngilizce kahraman demek. Üzerinde bu sözcüğün yazılı olduğu bir tişörtü giyen, fetö darbecilerine arka çıkıyor diye düşünülür. Şayet o tişörtü adama bir yakını aldıysa o da darbecilerden sayılır...

Peki, üzerinde Türkçe kahraman yazan bir tişörtü giyen ne olacak...

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Kelimelerden korkanın faşizan yanı ağır basıyor demektir.

Hep aynı karar

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Adam patrondan alacağını tahsil edemeyince gitmiş, az sonra tüfek alıp gelmiş, basmış tetiğe...

Hem de üç kez...

Patron "Küüütt" yerde...

Cankurtaran gelmiş, yaralıya ilk müdahale yapılmış, polis kaçan sanığın peşine takılmış...

Bulmuşlar, yargıcın önüne getirmişler...

Karar... Adli kontrol kaydıyla serbest, tutuksuz yargılanacak...

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Beşiktaş maçında bir Konyaspor taraftarı Quaresma'nın üzerine sustalı bıçak attı, yakalandı...

O da adli kontrol kaydıyla serbest!

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Kimin, hangi hukukçunun aklına bu "Adli kontrol kaydıyla" uygulaması geldi bilmiyorum; kim icat ettiyse iyi yapmadı ...

Yararlanamayanlar arasında, mucidin ebesini herhalde sevgiyle (!) anan çoktur!

KISACIK

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CHP'li vekil "İktidarın turizm politikası da yok"demiş. Sanki başka politikaları var da... Onların politikaları toplu açılış, hamaset, dinsel propaganda ve ana muhalefete ağzına geleni söylemek, sövmek, iftirada bulunmak ve yalan, ille de yalan...

* * *

Yandaş kalem "AKP'nin MHP'ye hesap sormak ve ayar vermek gibi bir yetkisi ve hakkı yoktur" diye yazmış. Elhak doğru. İkisinin de birbirlerine değil fakat birlikte halka hesap vermeleri söz konusu. Bunlara ayar verilecekse seçimde halk verir!

ANLAMLI SÖZLER

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Silemiyorsan, üstünü çizip karalayacaksın. (Tuncel KURTİZ)