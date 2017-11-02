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Yeni pasaportlar ortaya çıktı

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Yeni pasaportlar ortaya çıktı
Türkiye Cumhuriyeti pasaportlarında değişikliğe gidiliyor. Daha güvenli hale getirilecek pasaportlarda ilginç değişiklikler yapılacak. İşte yeni pasaportlar.

Yeni nesil pasaportlarda kişisel bilgilerin yer aldığı bölüm, TC kimlik kartlarında da kullanılan polikarbon malzemeden imal edilecek. Güvenlik katmanlarının da bulunduğu yeni nesil pasaportlar, sahteciliğe karşı daha güvenli olacak.

Yeni nesil pasaportlarda kişisel bilgilerin yer aldığı bölüm, TC kimlik kartlarında da kullanılan polikarbon malzemeden imal edilerek, sahteciliğe karşı daha güvenli hale getirilecek.İçişleri Bakanlığı yetkililerinden alınan bilgiye göre, Emniyet Genel Müdürlüğü’nce verilen pasaportlarda değişikliğe gidilecek.

İnkjet (mürekkep püskürtmeli) baskılı ve kişisel bilgilerin yer aldığı çiplerin arka kapakta yer aldığı mevcut pasaportlar, değiştirilerek şahsi bilgilerin olduğu sayfa, yeni TC kimlik kartlarında olduğu gibi polikarbon malzemeden yapılacak. Pasaport sahibinin bilgileri, polikarbonun üzerine lazerle yazılacak ve çipler de aynı sayfada yer alacak.Polikarbon malzemeden imal edilecek yeni nesil pasaportlar, mevcut pasaportlara göre, daha dayanıklı ve uzun ömürlü olacak.

Avrupa Birliği Vize Serbestliği kriterlerinden Yüksek Güvenlik Unsuru (Genişletilmiş Erişim Kontrolü) özelliğini de destekleyen yeni pasaportlar, sahteciliğe karşı daha güvenli olacak, Avrupa Birliği Vize Serbesti uygulandığında değiştirilmesine gerek kalmayacak.Birden fazla güvenlik katmanının bulunduğu yeni nesil pasaportlarda, vize ve giriş-çıkış damgasının uygulandığı diğer 38 sayfada, Türkiye'nin değişik tarihi ve turistik yerlerinin imajları da yer alacak.

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