‘Yeni sistem imam hatipleri dolduracak’

MEF Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erhan Erkut, yeni sınav sisteminin amacının lüks yapılan imam hatipleri doldurmak olduğunu iddia etti.

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz , TEOG'un yerine getirilen Sınavsız Mahalli Yerleştirme Sistemini'nin detaylarını anlatmasının ardından uzmanlardan yeni sınav sistemine ilişkin değerlendirmeler gelmeye başladı.Sözcü gazetesinden Yurdagül Uygun'a konuşan Erkan Akut yeni sistemi değerlendirdi.Akut; “Benim önerdiğim bir sistem. Akıl için yol birdir. Mevcut sistemde öğrencilerin yüzde 90'ı en yakın okula gidiyordu zaten. Yeni sistemle sınava girmesine gerek kalmadı” dedi.

ÖĞRENCİLERİ STRESE KOYMAYACAK BİR SİSTEM

Öğrencilere liselere yerleştirmek için beş tercih verilmesiyle imam hatiplere mecbur bırakılma durumunun da ortadan kalkmış göründüğünü anlatan Erkut, “Çok eleştirilecek bir sistem değil. Bu sistemin TEOG'dan daha iyi olduğunu düşünüyorum. Çocukları strese koymayacak bir sistem. Ayrıca elit okulları sulandırmadığı için de daha iyi sistem. Elbette eğitim sistemini geliştirecek denemez. Eğitim sisteminin kalitesi aynı” diye konuştu.

OKULLARDA KALİTE FARKI VAR

Fen Bilimleri Eğitim Kurumları Rehberlik Koordinatörü Cihan Yeşilyurt, 1 milyon 200 bin öğrencinin adrese dayalı şekilde yerleştirileceğini, bunun çok zor olduğunu belirterek, “Okullar arasında kalite farkı var. Veliler buna razı gelmeyecektir. Tartışılacaktır diye düşünüyorum. Ayrıca üç sınıfın müfredatından 60 soru çok az. Açıklamalar tatmin edici değil. Soru örnekleri yayınlanacak mı bilmiyoruz” dedi.

‘SİSTEMİN AMACI İMAM HATİPLERİ DOLDURMAK’

Yeşilyurt, bazı yerlerde çok lüks yapılmış imam hatip liseleri olduğunu belirterek, “Bu liselerdeki kontenjanların çok düşük olduğunu biliyoruz. Bu sistemin amacı, imam hatipleri doldurmak. İmam hatipleri doldurmak için yapılmış bir sistem” dedi.