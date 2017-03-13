Yeni vesayet dönemi getirilmek isteniyor!

CHP'li Pekşen, "Cumhurbaşkanı 81 ilin valisini yardımcı olarak atarsa ne yapacaksınız? Bu sistemin adı ne olacak?" dedi.

Fatih Erboz / Yeniçağ



CHP’de referandum öncesinde vekiller çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Özellikle muhafazakâr seçmenin ağırlıklı olduğu seçim bölgelerinde çalışmalarına devam eden CHP Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen, “Cumhurbaşkanı seçilen kişinin kendisine yardımcı atamasında hiçbir sınırlama yok.

İstediği kadar yardımcı atayabiliyor. 81 ilin valisini cumhurbaşkanı yardımcısı olarak atarsa ne yapacaksınız? Bu soruyu çok açık ve net soruyorum. Bu sistemin adı ne olacak? O ildeki, bütün yargı, yürütme organlarını tek elden yöneten bir vali ortaya çıkacak, bu bir yönü. Ayrıca parti devletinin çok ötesinde bir yönetim biçimi ortaya çıkacak, bunun adına demokrasi denmeyeceğine göre ne diyeceksiniz.

Bu uygulamalarla anayasanın ilk dört maddesi zaten ortadan kaldırılıyor. Kaldı ki cumhurbaşkanı bir kararname ile siyasi partileri kapattım derse ne olacak? Böyle bir yetkisi bulunuyor. Bu değişiklik anayasa açısından bakıldığında İngilizlerin Magna Carta’sından bile daha geriye gidebilecek bir anlayışı temsil ediyor.”

Anayasa değişiklik teklifinin kabul edilmesi halinde ortaya yeni vesayet biçimlerinin de çıkacağını kaydeden Pekşen, “Cumhurbaşkanı seçildi, ardından kronik bir rahatsızlığı ortaya çıktı. Bu sefer ülkeyi kim yönetecek, cumhurbaşkanı yardımcısı. Bu cumhurbaşkanı yardımcısı kim olacak, cumhurbaşkanın atadığı bir kişi yani atanmış bir isim cumhurbaşkanının yerine geçerek Türkiye Cumhuriyeti’nin idaresini bir anlamda eline almış olacak. Çünkü bu kadar yetkiyi seçilmiş bir kişiye veriyorum önermesiyle ortaya çıkıyorsunuz.

Ancak seçilen cumhurbaşkanı kronik bir rahatsızlık nedeniyle görevini yapamaz, yerine atanmış bir cumhurbaşkanı yardımcısı geçerek ülkeyi yönetirse bunun adı vesayet olmayacak mı? Yıllarca şikâyet ettikleri, AKP’nin vesayetleri milletle ortadan kaldırıyoruz denen vesayet sisteminin ta kendisi bu anayasa değişikliği ile gelmiş olacak. Yani vesayetler ortadan kalkmıyor, yeni vesayetler döneminin önü açılıyor” diye konuştu.

Uluslararası antlaşmalar konusunda da mükerrer yetkinin anayasada bulunacağına dikkat çeken Pekşen, sözlerini şöyle sürdürdü: “Anayasamıza göre uluslararası antlaşmalar TBMM tarafından onaylanıyor. Anayasa değişikliği ile aynı zamanda uluslararası antlaşmalar cumhurbaşkanı tarafından onaylanabilecek. Ancak TBMM’nin yetkisi de kaldırılmıyor.

Buna rağmen cumhurbaşkanı uluslararası antlaşmaları onaylayacak. Peki, bu değişikliğe neden gidildi? Özal döneminden bu yana gündemde olan ve emekli büyükelçilerimizden Osman Korutürk’ün taşıyıcı annelik adını verdiği Kürt özerk bölgesinin Türkiye’ye katılması için. Kürdistan’a giden yolda bu önemli bir adım.”