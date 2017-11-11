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Yeni yılda vergi ve harçlara yüzde 14.47 zam

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Yeni yılda vergi ve harçlara yüzde 14.47 zam
Maliye Bakanlığı, her türlü  vergi resim ve harçlarda bu yıl için yeniden değerleme oranının 14,47 olarak belirlendiğini Resmi Gazete'de duyurdu.  

Konuya ilişkin tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı. Vergi Usul Kanununun ilgili maddesinde, yeniden değerleme oranının, yeniden değerleme yapılacak yılın ekim ayında (ekim ayı dahil) bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye İstatistik Kurumu'nun Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi'nde meydana gelen ortalama fiyat artış oranı olduğu belirtilen tebliğde, söz konusu kanunda, bu oranın Bakanlıkça Resmi Gazete ile ilan edileceği hükmünün de yer aldığı ifade edildi.

Bu kapsamda, yeniden değerleme oranının 2017 için yüzde 14,47 olarak tespit edildiği aktarılan tebliğde, söz konusu oranın 2017 yılına ait son geçici vergi dönemi için de uygulanacağı kaydedildi. Çeşitli vergi ve harçlarla ilgili kanunlarda, vergi, harç ve ceza tutarlarının her yıl yeniden değerleme oranı kadar artması öngörülüyor. Kanunlarda, Bakanlar Kuruluna da belirli limitlerde bu tutarlarda değişiklik yapma yetkisi tanınıyor.

Bakanlar Kurulu bu yetkisini kullanmazsa, damga vergisi, çevre ve temizlik vergisi, harçlar, trafik ve vergi cezaları 1 Ocak 2018'den itibaren yüzde 14,47 artacak. Yeni yılda bilgi vermekten çekinenlerle Maliye Bakanlığı'nca getirilen yükümlülüklere uymayan 1. sınıf tüccarlara kesilecek özel usulsüzlük cezası bin 603 lira olacak.

Vergi, harç ve cezaların yeniden değerleme oranında artırılması durumunda fatura, gider pusulası gibi belgelerin verilmemesinin ve alınmamasının cezası 240 liraya çıkacak.

Damga vergisindeki maktu tutarların yeniden değerleme oranı kadar artırılması durumunda yıllık gelir vergisi beyannamelerindeki damga vergisi 59 lira olacak. Bu miktar, makbuz senetlerinde 20 lira olarak uygulanacak.

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