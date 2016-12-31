Yeni yıldan beklentiler

Yeni yılın ilk gününde, herkes için 2016’yı aratmayacak güzel bir yıl dileğiyle başlayalım. Peki, televizyon kanallarından beklentilerimiz neler olabilir, 2017’de?

Öncelikle bütün bir akşamı, özetiydi, tekrarıydı diyerek tek bir dizi ya da şov/yarışma programıyla doldurmayacakları bir yayın akışı diliyoruz, kanallardan. Uydudan, dijital platformlardan yabancı kanalları izliyoruz, yayın akışlarına tanık oluyoruz. Her akşam en az 3-4 programla dolduruyorlar prime-time denilen kıymetli saatleri. Tabii, bunun için dizi sürelerinin makul saatlere inmesi gerekiyor. Bu, yalnız bizim değil, oyuncusundan set ekibine tüm dizi çalışanlarının ortak arzusu. İnsana saygı istiyoruz, meslek gruplarının dizilerde aşağılanmamasını diliyoruz, en başta da şiddet öğelerinin en aza çekilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Malum, haber bültenleri zaten yeterince şiddet unsurlarıyla dolu, hiç olmazsa arta kalan zamanda nefes alalım.