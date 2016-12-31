Bugünkü YENİÇAĞ »

Yeni yıldan beklentiler

»
Yeni yıldan beklentiler
Yeni yılın ilk gününde, herkes için 2016’yı aratmayacak güzel bir yıl dileğiyle başlayalım. Peki, televizyon kanallarından beklentilerimiz neler olabilir, 2017’de?

Öncelikle bütün bir akşamı, özetiydi, tekrarıydı diyerek tek bir dizi ya da şov/yarışma programıyla doldurmayacakları bir yayın akışı diliyoruz, kanallardan. Uydudan, dijital platformlardan yabancı kanalları izliyoruz, yayın akışlarına tanık oluyoruz. Her akşam en az 3-4 programla dolduruyorlar prime-time denilen kıymetli saatleri. Tabii, bunun için dizi sürelerinin makul saatlere inmesi gerekiyor. Bu, yalnız bizim değil, oyuncusundan set ekibine tüm dizi çalışanlarının ortak arzusu. İnsana saygı istiyoruz, meslek gruplarının dizilerde aşağılanmamasını diliyoruz, en başta da şiddet öğelerinin en aza çekilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Malum, haber bültenleri zaten yeterince şiddet unsurlarıyla dolu, hiç olmazsa arta kalan zamanda nefes alalım.

  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
Yeni yıldan beklentilerYeni yıldan beklentilerYılın kazananları kaybedenleri...Yılın kazananları kaybedenleri...“İçerde”nin şiddet kat sayısı çok yüksek“İçerde”nin şiddet kat sayısı çok yüksekOyuncular pişmeden dizinin sonu geldiOyuncular pişmeden dizinin sonu geldiHaberi kim önce verdi tartışmasıHaberi kim önce verdi tartışmasıAtatürk’e hakaret cezasız kalmadıAtatürk’e hakaret cezasız kalmadı“O Ses Türkiye”de Gökhan-Hakan farkı“O Ses Türkiye”de Gökhan-Hakan farkıBir an önce Millî Mücadele başlamalı!Bir an önce Millî Mücadele başlamalı!Rahat olanlar sınırda duranlarRahat olanlar sınırda duranlarPISA testi ve bilgi yarışmalarıPISA testi ve bilgi yarışmaları
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti