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Yeniçağ yazarı Mollaveisoğlu Rus basınında

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Yeniçağ yazarı Mollaveisoğlu Rus basınında
Yeniçağ köşeyazarı Tuncay Mollaveisoğlu'nun "S-400 meselesi ve millî güvenlik..." başlıklı makalesi başta Rus medyası olmak üzere dünya basınında geniş yer buldu.

Mollaveisoğlu makalesinde ABD'nin PKK-PYD'ye silah dolu 112 TIR daha gönderdiğini belirterek şunları dile getiriyordu:

" Türkiye NATO ülkesi... ABD, NATO'nun en etkili ve yönlendirici gücü... Bir NATO ülkesi, bir başka ülkenin ulusal güvenlik ve beka sorunu saydığı terör örgütüne açıkça destek oluyor. O örgütü "kara gücüm" diyerek savunuyor!

Bu durumda Türkiye'nin de tehdit algısı değişmeli... PKK'nın arkasındaki güçlere bakılmalı... ABD dışında bu örgütün Avrupa'da da destek gördüğü, dolayısı ile NATO üyesi başka Avrupalı devletlerin de Türkiye'nin güvenlik önceliklerini hiçe saydığı bir gerçek...

Bu fotoğraf açıkça ortada dururken, Türkiye'nin hava savunma sistemi konusu gündeme geldi. Atlantik ile Avrasya güçlerinin görünmez rekabeti su yüzüne çıktı...

Türkiye bu konuda tercihini net olarak ortaya koydu; hava savunma sistemini Rus yapımı S-400 füzelerinin alımı yönünde kullanacağını açıkladı. Bu aşamadan sonra bazı 'kalemler' Ankara'nın tercihini eleştirmeye başladılar... Hava savunma sistemi, bir ülkenin gökyüzünden gelecek her türlü tehdide karşı koruyucu kalkan görevini yerine getiriyor.

Güvenlik için yalnızca sınırları kontrol altına almak yetmiyor, neredeyse tüm gelişmiş ülkelerin sahip olduğu uzun ve orta menzilli füzeler, Türkiye için de bir tehdit durumunda..." sözleri Rus basınında yer alırken, başta, "inosmi.ru", "intmasmedia.com" gibi sitelerde de Rusça ve İngilizce "Yeniçağ"ın logosuyla birlikte geniş yer buldu.

Bu haberlerin yer alması ABD ve Pentagon'u rahatsız etti. ABD Genel Kurmay Başkanı Joseph Dunford ve Savunma Bakanlığı Sözcüsü Albay Jeff Davis ardarda yaptıkları açıklamalarla, "Türkiye'nin, Rusya'dan S-400 füzesi almasının yanlış olduğunu söylediler.   

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