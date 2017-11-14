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Yenilginin ardından sürpriz Demirören-Lucescu görüşmesi

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Yenilginin ardından sürpriz Demirören-Lucescu görüşmesi
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu'yu görüşme yapmak üzere Riva'ya çağırdı.

Hürriyet'in haberine göre; Milli Takım'ın Arnavutluk yenilgisi sonrası durumu tartışılan Teknik Direktör Mircea Lucescu, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören ile bir araya gelecek.

TFF Başkanı Yıldırım Demirören, Antalya'da oynanan ve ay yıldızlıların 3-2 kaybettiği karşılaşmanın ardından Lucescu'ya haber gönderen ve görüşmek için İstanbul'a çağırdı.

Riva'da bugün gerçekleştirilecek zirvede ay yıldızlı ekibin son durumunun masaya yatırılması bekleniyor.

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