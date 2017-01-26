CHP’nin Meclis’ten geçen Anayasa değişikliği taslağına yönelik referandum hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor.

Fatih Erboz / Yeniçağ



CHP’nin Meclis’ten geçen Anayasa değişikliği taslağına yönelik referandum hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun büyükşehir ve il belediye başkanlarının önerilerini aldıktan sonra yerel yönetimler için özel çalışma planı hazırlandı.

Edinilen bilgiye göre geçtiğimiz gün partisinin belediye başkanlarıyla bir araya gelen Kılıçdaroğlu, belediye başkanlarından il ve ilçelerinde Türkiye’nin yeni anayasa değişikliği ile rejim ve beka sorunu ile karşı karşıya kaldığını özellikle anlatmalarını istedi. Türkiye’nin içinden geçtiği süreçte tek adam yönetiminin ülkeye hakim olmasının toplum yaşamı açısından çok büyük sorunları da beraberinde getireceğini ifade eden Kılıçdaroğlu, belediye başkanlarının önemle bu konu üzerinde durarak topluma birlik ve beraberlik mesajlarının da verilmesi gerektiğini kaydetti. CHP’nin Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun da bizzat sahaya inerek çalışmaları koordine edecek

Torun, ziyaretlerine İstanbul ve Trakya’dan başlayarak CHP’li belediyelerin tamamını gezecek ve referandum için belediye başkanları ve partilerle özel toplantılar yapacak. Milletvekillerinin seçim bölgelerinde yürüttüğü çalışmalara belediye başkanları da kendi illerinde başlatacakları çalışmalarla destek verecek.

Belediye Başkanları CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ile yapacakları toplantının ardından çalışmalara hız verecek. Torun yapacağı toplantılarda CHP’nin referandumda dile getireceği “hayır” söyleminin tek tek vatandaşa anlatılmasını isteyecek. CHP’de seçim dönemlerinden farklı olarak kahvehaneler gezilirken sadece temas değil, özel toplantılar yapılarak anayasa değişikliği anlatılacak

ve bunda da sade bir dil kullanılmasına özel gösterilecek.

Karadeniz önemli Öte yandan özellikle Orta Anadolu ve Karadeniz bölgesine de özel önem verilecek. AKP’nin oy üstünlüğünün bulunmadığı bu iki bölgede seçmene daha çok vakit ayrılacak. Aynı şekilde Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde de vatandaşlarla özel sohbet toplantıları yapılacak.

İllerde yapılacak sohbet toplantılarına miting yapıyormuşçasına önem verilecek. Çalışmalar yapılırken CHP’nin TBMM’de başlattığı “hayır” söyleminin devamının vatandaşa anlatılması benimsenirken, referandum süreci boyunca ülkenin bekası ve rejim değişikliğinin olumsuz sonuçları konusunda söylem bütünlüğüne özellikle dikkat edilecek. Partililerin farklı söylemler üzerinden kampanya izlememeleri de örgütlere anlatılacak.