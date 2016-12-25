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Yerli arama motoru hamlesi!

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Yerli arama motoru hamlesi!
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleştirme Bakanı Arslan, yerli arama motoru ve Türkçe karakterli yazılımlar için çalışma başlatıldığını söyledi.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleştirme Bakanı Ahmet Arslan Manisa Medya TV'de "Günün Konuğu" adlı canlı yayınlanan programa katıldı.

Program sunucusu Abdullah Polat'ın sorularını yanıtlayan Bakan Arslan, iletişim teknolojisi, bilişim ve haberleşmenin dünya ile entegre olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Siz sadece lokal bir çalışma yaparsanız, dünya ile entegre olmazsanız istediğiniz verimi ve sonucu alamazsınız. Bizim kesinlikle bu sektörde ister web adreslerinde olsun ister internette yaptığınız işlemlerde olsun dünya ile entegrasyonda taviz vermeden, ancak hem Türkçe karakterlerin kullanılabileceği yazılımlar hem de özellikle yerli bir arama motorunu geliştirmemiz ülkemiz açısından çok önemli. Bunların çalışmalarını yapıyoruz."

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