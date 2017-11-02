Yerli otomobil girişimcilerinin hisseleri uçtu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'nin Otomobili Ortak Girişim Grubu'nu açıklamasının ardından yerli otomobil üretimi yapacak şirketlerin Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerinde hareketlilik arttı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'nin Otomobili Ortak Girişim Grubu'nda yer alan 5 babayiğit şirketin, Anadolu Grubu, BMC, Kıraça Holding, Turkcell ve Zorlu Holding olarak açıkladı.

Konuya ilişkin beklentilerle Borsa İstanbul'da yaklaşık 10 gündür yükseliş eğiliminde olan, Kıraça Holding'e ait Karsan Otomotiv Sanayi Ticaret AŞ, Turkcell İletişim Hizmetleri AŞ, Zorlu Holding'e ait Vestel Elektronik ve Anadolu Grubu'na ait Anadolu Isuzu Otomotiv'in hisseleri, açıklamaların ardından dalgalı bir seyir izliyor.

Yerli otomobil beklentileriyle bugün Anadolu Isuzu 14,20 lira, Turkcell 15,31 lira ve Vestel Elektronik de 11,83 lira ile tüm zamanların en yüksek seviyesini görürken, Karsan Otomotiv hisseleri de 2,35 lira ile son 10 yılın zirvesine çıktı.

Açıklamanın ardından oynaklığın arttığı hisselerde beklentilerin gerçekleşmesi ile kar satışlarının da etkili olmaya başladığı görülüyor. Saat 14.30 itibarıyla Anadolu Isuzu hisseleri yüzde 6,9 artışla 13,27 TL, Karsan yüzde 4,98 primle 2,11 TL, Vestel Elektronik yüzde 2,45 azalışla 10,78 TL ve Turkcell de yüzde 1,60 azalışla 14,68 TL'den işlem görüyor.

Söz konusu şirket hisselerin bir hafta öncesine göre yükselişleri ise Anadolu Isuzu'da yüzde 49, Karsan'da yüzde 32, Vestel Elektronik'te yüzde 31 ve Turkcell'de yüzde 4,5 oldu.